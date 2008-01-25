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Новини медицини та фармаціїОральні контрацептиви знижують ризик розвитку цукрового діабету II типу у жінок із СПКЯ

Оральні контрацептиви знижують ризик розвитку цукрового діабету II типу у жінок із СПКЯ

Опубліковано  24.11.2021

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) — поширене ендокринологічне захворювання, яке діагностують у 10–15% жінок у всьому світі. Ключовою особливістю СПКЯ є надлишок андрогенів, тобто надвиробництво так званих чоловічих гормонів наднирниками, яєчниками та адипоцитами.

Такі клінічні прояви СПКЯ, як нерегулярність менструальних циклів та проблеми із зачаттям, відомі давно. Але в численних публікаціях за останнє десятиліття також наголошувалося, що у жінок із СПКЯ спостерігається хронічне порушення метаболізму, яке клінічно проявляється високим артеріальним тиском та цукровим діабетом II типу, а у більш старшому віці — жировою дистрофією печінки та серцево-судинними захворюваннями.

Гіперандрогенія несприятливо впливає на метаболізм у жінок. На тлі гіперандрогенії в жировій тканині відбувається накопичення жиру в адипоциті. Процеси депонування жиру нерозривно пов’язані зі стимуляцією вироблення інсуліну. А інсулін, у свою чергу, стимулює синтез андрогенів у тека-клітинах яєчників — зачароване коло, що пов’язує надлишок андрогенів з інсулінорезистентністю.

Яка ж роль оральних контрацептивів?

Оральні контрацептиви (ОК) зазвичай застосовуються для регулювання менструального циклу у жінок із СПКЯ. Однак, на думку Вібке Арльт (Wiebke Arlt), консультанта-ендокринолога з Університету Бірмінгема (University of Birmingham), ОК також можуть знижувати рівень андрогенів у крові. Такий ефект пов’язаний зі збільшенням синтезу глобуліну в печінці, що зв’язує статеві гормони. Глобулін, що зв’язує статеві гормони, інактивує вільні андрогени з кровотоку, завдяки чому знижується стимуляція андрогенових рецепторів. Передбачається, що таким чином ОК можуть розривати зачароване коло та знижувати ймовірність розвитку цукрового діабету II типу у жінок із СПКЯ.

Цей напрямок є частиною популяційного дослідження надлишку андрогенів і метаболічної дисфункції — комплексного системного підходу до дослідницького проєкту із синдрому полікістозних яєчників (Dissecting Androgen excess and metabolic dysfunction — an Integrated Systems approach to PolyCystic Ovary Syndrome (Daisy PCOS) Research Project), який очолює професор В. Арльт. Вона наголошує, що сьогодні немає жодного схваленого препарату для лікування хворих із СПКЯ, а застосування ОК може бути обмежене у зв’язку з діагностуванням у пацієнтки надмірної маси тіла, мігрені або тяжкого сімейного анамнезу раку грудей.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  24.11.2021

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