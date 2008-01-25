У нещодавніх дослідженнях, проведених вченими з клініки Мейо (Mayo Clinic), США, встановлено, що особам з остеопенією та остеопорозом важливе здоров’я кісток (їхня мінеральна щільність) перед складною операцією на хребті. Так, у дослідженнях зазначено, що підвищення щільності кісткової тканини перед спондилодезом, або операцією з усунення деформації хребта, знижує частоту виникнення ускладнень.

Результати досліджень опубліковані в журналах «Spine та Journal of Neurosurgery».

Остеопенія — це зниження щільності та маси кісткової тканини. При остеопорозі відбувається подальша втрата кісткової маси, порушення архітектоніки кісткової тканини та підвищення крихкості кісток. При остеопенії та остеопорозі підвищується ризик переломів кісток. Ризик розвитку остеопенії та остеопорозу підвищується у осіб віком старше 50 років, жінок з ранньою менопаузою, а також пацієнтів, які тривалий час приймають глюкокортикостероїди.

Доктор Бенджамін Елдер, нейрохірург клініки Мейо, пояснив, що однією з найбільших проблем у хірургії хребта у дорослих, крім досягнення правильного вирівнювання, є забезпечення правильного загоєння.

Важливо виявити причину поганого здоров’я кісток — старіння, куріння, вживання стероїдів, дефіцит вітаміну D або будь-яку іншу причину. Однією з можливих причин є гіперпаратиреоз — захворювання, при якому організм виробляє велику кількість паратиреоїдного гормону. Паратиреоїдний гормон впливає на баланс кальцію та здоров’я кісток.

Щоб підвищити мінеральну щільність кісток, лікар може порекомендувати прийом лікарських засобів. Немедикаментозні методи покращення здоров’я кісток включають:

відмову від куріння;

зменшення маси тіла;

контроль рівня глюкози у плазмі крові.

Тривалість курсу лікування може варіювати від 2 міс до 2 років перед проведенням комплексної операції на хребті. Продовження підтримувальної терапії після операції також має важливе значення.

Доктор Б. Елдер пояснив, що оперативні втручання на хребті є тривалими, з довгим періодом відновлення та високим ризиком розвитку ускладнень. У разі невдалого оперативного втручання відновлення може виявитися неможливим, тому важливо підвищити мінеральну щільність кістки до операції.

Вчений наголосив, що кожен має дбати про здоров’я своїх кісток. Він рекомендує:

включити багаті кальцієм продукти у свій раціон. Кальцій зміцнює кістки. Джерелами кальцію є молочні продукти, мигдаль, броколі, капуста, консервований лосось з кістками, сардини та соєві продукти, такі як тофу;

забезпечити організм достатнім надходженням вітаміну D. Значну кількість вітаміну D містять: жирна риба (лосось, форель, сиг і тунець), гриби, яйця та збагачені продукти, такі як молоко та крупи. Сонячне світло також сприяє виробленню вітаміну D в організмі;

проконсультуватися зі своїм лікарем про необхідність вживання дієтичних добавок кальцію і вітаміну D;

регулярно займатися фізичними вправами. Вправи з ваговим навантаженням сприяють зміцненню кісток. Ходьба, біг підтюпцем і підйом сходами можуть допомогти вам уповільнити втрату кісткової маси;

уникати зловживання психоактивними речовинами. Не паліть. Жінкам слід уникати вживання понад 1 алкогольного напою на добу. Чоловікам слід уникати вживання понад 2 алкогольних напоїв на добу.

Доктор Б. Елдер також розповів, що на сьогодні проводять дослідження можливості застосування стовбурових клітин та біоматеріалів для відновлення кісток та хрящів хребта.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org