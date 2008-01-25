У нещодавньому дослідженні показано зв’язок між оперізувальним лишаєм та ризиком розвитку інсульту та ішемічної хвороби серця. Це проспективне лонгітюдне дослідження було проведено на базі лікарні Brigham and Women’s Hospital у Бостоні, Массачусетс. Оперізувальний лишай розвивається в осіб, які раніше перенесли вітряну віспу. Основним симптомом цього захворювання є болючий висип, що є поясом пухирів, які йдуть вздовж ребер, і зберігається протягом 2–4 тиж. Найчастіше оперізувальний лишай діагностують в осіб віком від 50 років.

У дослідженні було показано, що у дорослих, які перенесли оперізувальний лишай, майже на 30% є вищою ймовірність наступного першого інсульту або розвитку ішемічної хвороби серця.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of the American Heart Association».

Період спостереження становив 16 років. Було показано, що ризик розвитку серцево-судинних подій після перенесеного оперізувального лишаю залишався підвищеним протягом 12 і більше років.

У дослідженні проаналізовано медичні дані 205 030 медичних працівників. Із нього було виключено осіб, які перенесли інсульт та у яких було діагностовано ішемічну хворобу серця. Учасники заповнювали анкети під час включення до дослідження та потім кожні 2 роки.

Провідний автор дослідження доктор Шарон Е. Курхан (Sharon E. Curhan), епідеміолог і лікар відділення мережевої медицини лікарні Brigham and Women’s Hospital’s Channing, пояснила, що раніше вже було показано зв’язок між оперізувальним лишаєм і підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних подій. У цьому ж дослідженні вперше продемонстровано, що вірогідність виникнення інсульту та ішемічної хвороби серця після перенесеного оперізувального лишаю залишається підвищеною протягом тривалого періоду часу. Так, професор Ш.Е. Курхан зазначила, що ризик розвитку першого інсульту є вищим на 38% у пацієнтів, які перенесли оперізувальний лишай, порівняно з особами, які не мають в анамнезі цього захворювання. Ймовірність виникнення ішемічної хвороби серця у таких хворих є вищою на 25%.

Доктор Рігвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифікований кардіолог Центру здоров’я Провіденс Сент-Джонс у Санта-Моніці (Providence Saint John’s Health Center), Каліфорнія, не брав участі в дослідженні. Він розповів, що ризик розвитку інсульту чи ішемічної хвороби серця є найвищим у період 5–12 років після перенесеного оперізувального лишаю.

На сьогодні механізми зв’язку оперізувального лишаю та ризику розвитку серцево-судинних захворювань залишаються незрозумілими. Р. Тадвалкар пояснив, що, ймовірно, відіграє роль те, що вірус герпесу викликає розвиток васкулопатії, пошкодження стінок артерій та ендотеліальної дисфункції, а також порушення згортання крові. Також важливим є розвиток запального процесу. Водночас він наголосив, що з віком ризик інсульту та ішемічної хвороби серця зазвичай зростає та оперізувальний лишай є одним з багатьох потенційних факторів ризику.

Доктор Ш.Е. Курхан наголосила на необхідності модифікації способу життя для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту. Так, вона рекомендує:

дотримуватися принципів здорового харчування;

підтримувати оптимальну масу тіла;

регулярно займатися фізичними вправами/бути фізично активними;

уникати куріння;

проходити лікування у разі хронічних захворювань (наприклад при цукровому діабеті, артеріальній гіпертензії та гіперхолестеринемії).

За матеріалами www.medicalnewstoday.com