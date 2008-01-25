Американським онкологічним товариством (American Cancer Society — ACS) опубліковано оновлену версію своєї настанови зі скринінгу раку легень. Нова настанова рекомендує щорічно проходити скринінг на це захворювання особам віком 50–80 років, які курять або курили раніше та мають стаж куріння 20 або більше пачок/років.

Щорічним скринінговим тестом на рак легень, що рекомендується, є низькодозна комп’ютерна томографія (low-dose computed tomography scan — LDCT).

Настанова раніше востаннє оновлювалася у 2013 р. Оновлений документ опублікований у журналі «CA: Cancer Journal for Clinicians».

Доктор Роберт Сміт (Robert Smith) — старший віцепрезидент наукового відділу з раннього виявлення раку (Early Cancer Detection Science) в Американському онкологічному товаристві (American Cancer Society — ACS) та провідний автор звіту про методичні рекомендації щодо скринінгу раку легень. Вчений пояснив, що ця оновлена настанова продовжує тенденцію розширення критеріїв прийнятності для скринінгу для раннього виявлення раку легень так, що це зумовить запобігання набагато більшій кількості летальних наслідків.

Цей вид онкопатології є основною причиною летальних наслідків від раку в США і 2-м найчастіше діагностованим злоякісним новоутворенням як у чоловіків, так і у жінок. За оцінками дослідників ACS, у 2023 р. буде діагностовано 238 340 нових випадків раку легень (117 550 у чоловіків та 120 790 у жінок) і зафіксовано близько 127 070 летальних випадків від цього захворювання (67 160 у чоловіків та 59 910 у жінок). Захворіти на рак легень може будь-яка людина в будь-якому віці. Однак це захворювання в основному діагностують у осіб похилого віку (у віці 65 років та старше).

ACS відстежує медичну та наукову літературу щодо нових даних, які можуть підтримати зміну поточних рекомендацій, а також інформацію щодо скринінгу, яку слід довести до лікарів та цільових груп населення.

Чим новий посібник відрізняється від раніше опублікованої настанови?

Вік скринінгу:

попередня рекомендація: 55–74 роки;

нова рекомендація: 50–80 років.

Анамнез куріння, пачка/років:

попередня рекомендація: 30+ пачка/років;

нова рекомендація: 20+ пачка/років.

Років з моменту припинення куріння:

попередня рекомендація: ≤15;

нова рекомендація: більше не потрібно.

Крім того, автори звіту підкреслюють, що особам, які збираються пройти скринінг, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем про потенційні переваги, обмеження та шкоду щорічного скринінгу за допомогою LDCT.

Курцям показано медичну консультацію, яка допоможе їм кинути палити.

Кому не слід проходити обстеження на рак легень? Дорослим із захворюваннями, які значно обмежують тривалість життя або впливають на їхню здатність чи бажання пройти лікування цього захворювання, у разі встановлення діагнозу не слід проходити скринінгове обстеження на цю онкопатологію.

За матеріалами www.medicalxpress.com