Омега-3 ПНЖК як допоміжний засіб при лікуванні хворих на рак молочної залози
Гормональна терапія у хворих на рак молочної залози часто викликає погіршення психоемоційного статусу: розлади сну та настрою. У новому рандомізованому контрольованому дослідженні було встановлено, що включення до раціону дієтичних добавок омега-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) зменшує вираженість психоемоційних порушень. Після 4 тиж лікування у пацієнток, які отримували омега-3 ПНЖК (порівняно з плацебо), покращилися сон та настрій та зменшилася кількість депресивних розладів.
Антагоністи рецепторів естрогенів у поєднанні з іншими методами лікування застосовуються для лікування хворих на рак молочної залози (гормонозалежних пухлин) жінок у період менопаузи. Однак препарати можуть викликати довгострокові побічні ефекти, включаючи припливи, нічне підвищене потовиділення, а також зміни настрою та сну.
Ці побічні ефекти часто усувають селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) та деякими протисудомними препаратами. Дієтичні добавки омега-3 ПНЖК містять різні ПНЖК, які впливають на передавання сигналів у клітинах та сприяють синтезу протизапальних медіаторів. Вони широко використовуються при серцево-судинних захворюваннях, раку молочної залози, ревматоїдному артриті, депресії та інших когнітивних розладах. Вони також, ймовірно, посилюють протипухлинну ефективність тамоксифену за рахунок інгібування проліферативних та антиапоптотичних сигнальних шляхів, пов’язаних з естрогеновими рецепторами.
Дослідження було проведено групою вчених на чолі з Азаде Могхаддас (Azadeh Moghaddas), професором клінічної фармації та фармацевтичної практики в Ісфаханському університеті медичних наук (Isfahan University of Medical Sciences). У дослідження було включено 60 пацієнтів. Дослідники оцінили психоемоційний статус хворих за госпітальною шкалою тривоги та депресії (hospital anxiety and depression scale — HADS), а потім рандомізували їх для прийому 2 г омега-3 ПНЖК на добу протягом 4 тиж (32 особи) або плацебо (28 осіб).
Раніше було встановлено, що додавання до раціону омега-3 ПНЖК зменшує вираженість симптомів менопаузи та покращує настрій жінок у період постменопаузи без онкопатології. Дієтичні добавки омега-3 ПНЖК проявляють нейропротекторний ефект та покращують функцію головного мозку.
Через 4 тиж спостереження у пацієнтів у групі омега-3 ПНЖК відзначали значно нижчі показники стану по Шкалі депресії Центру епідеміологічних досліджень (Center for Epidemiological Studies-Depression scale — CES-D), профілю настрою та індексу якості сну Піттсбурга (Pittsburgh Sind — PSQI). Статистично значущих змін цих значень у групі плацебо не виявляли.
Окрім того, через 4 тиж у пацієнток групи омега-3 ПНЖК відзначали поліпшення за такими показниками PSQI, як суб’єктивна якість сну (поліпшення), затримка засинання (швидше засинання) та порушення сну (менша частота та вираженість порушень сну). У жодній з груп не відзначали клінічно значущих побічних реакцій. Дослідження обмежене невеликим розміром вибірки та коротким періодом спостереження.
За матеріалами www.medscape.com
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