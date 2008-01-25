Окситоцин: питання та відповіді

Окситоцин — це один з гормонів, який синтезується в задній частині гіпофіза. Лікарський засіб за своєю структурою та біологічними властивостями повністю аналогічний природному гормону в людському організмі.

Які біологічні ефекти спричиняє окситоцин?

Основним біологічним ефектом окситоцину є стимуляція скорочень матки. У міометрії наявні G-протеїнзалежні рецептори, сприйнятливі до цього гормону. Кількість окситоцинових рецепторів збільшується зі збільшенням терміну гестації. Чутливість міометрію до гормону досягає максимуму до кінця вагітності. Зв’язуючись з рецепторами, окситоцин підвищує внутрішньоклітинний вміст іонів кальцію, за рахунок чого розвиваються спонтанні скорочення міометрію. Зі збільшенням амплітуди та тривалості скорочень міометрію розширюється та згладжується шийка матки, відзначаються фізіологічні зміни маткового кровотоку.

Другим за важливістю біологічним ефектом гормону є скорочення міоепітеліальних клітин молочної залози, за рахунок чого підвищується виділення молока в післяпологовий період.

Окрім того, окситоцин чинить вазодилатувальний ефект, який проявляється збільшенням кровотоку в судинах серця, нирок та головного мозку. Має слабко виражену антидіуретичну дію. Зазвичай не спостерігається коливань артеріального тиску при введенні окситоцину в терапевтичних дозах. Однак при одномоментному надходженні високої дози препарату можуть виникати артеріальна гіпотензія та рефлекторна тахікардія, які через деякий час змінюються тривалою помірною артеріальною гіпертензією.

Якими є показання до застосування окситоцину?

Найчастіше окситоцин застосовують для індукції пологів чи стимуляції скоротливої діяльності матки при слабкій пологовій діяльності. Медикаментозна індукція пологів необхідна у разі ускладнень вагітності, що потребують розродження (наприклад внутрішньоутробна смерть плода чи передчасний розрив плодових оболонок). Планова стимуляція показана, якщо вагітність переношена — термін гестації перевищує 42 тиж.

Окситоцин призначають у перший або другий період пологів у разі тривалих пологів, слабкої пологової діяльності, а також для посилення скорочувальної активності міометрію при оперативному розродженні.

У післяпологовий період препарат застосовують для профілактики/лікування гіпотонічної маткової кровотечі.

Окрім періоду розродження, окситоцин можуть призначати при неповному аборті чи у разі необхідності стимуляції лактації.

Які існують форми випуску окситоцину?

Окситоцин випускається у формі розчину для ін’єкцій 5 МО/мл.

Як називається препарат, який застосовують для скорочення матки?

У медичній практиці застосовується синтетичний окситоцин, який зазвичай не має комерційної назви. Існують також похідні окситоцину — демокситоцин та карбетоцин — які представлені в аптеках під різними торговими назвами.

Як правильно вводити окситоцин?

При природних пологах окситоцин вводять повільно внутрішньовенно, крапельно або внутрішньом’язово. При оперативному розродженні ін’єкцію розчину окситоцину здійснюють безпосередньо в міометрій.

Який таблетований препарат застосовують для стимуляції родової діяльності?

З метою стимуляції родової діяльності можливе застосування демокситоцину. Це похідне окситоцину, яке не руйнується ферментами слини. Його випускають у формі таблеток для вживання в середину. Показання до застосування є такими ж, як і у окситоцину — стимуляція скорочувальної активності матки, індукція пологової діяльності, стимуляція лактації.

Як швидко починає діяти окситоцин?

Після внутрішньовенного введення окситоцин починає діяти миттєво. Після внутрішньом’язового введення терапевтичний ефект спостерігається через 3–5 хв.

Що буде, якщо прийняти всередину розчин окситоцину?

Якщо прийняти всередину окситоцин у формі розчину для ін’єкцій, то жодного клінічно значущого ефекту не буде, оскільки препарат руйнується ферментами слини.

Які біологічні ефекти спостерігатимуться, якщо ввести окситоцин чоловікові?

Окситоцин специфічно діє лише на міометрій опосередковано через рецептори окситоцину. Тому у чоловіків жодних клінічно значущих ефектів від окситоцину не очікується.

Коли протипоказано вводити окситоцин?

Введення препарату протипоказане в ситуаціях, коли природні пологи можуть становити небезпеку для жінки та/або плода.

До них належать підозра/підтвердження:

передлежання плаценти/пуповини;

клінічно вузького тазу;

гіпертонусу матки;

поперечного положення плода;

тяжких соматичних захворювань породіллі, при яких протипоказано природне розродження.

Що руйнує окситоцин в організмі людини?

Окситоцин в організмі людини руйнує фермент окситоциназа. Це специфічний фермент плазми крові, який синтезується в організмі ближче до кінця вагітності і повністю елімінується після пологів протягом 10–14 днів. Ізоферменти окситоцинази виявляють у тканинах матки та нирок.

Як окситоцин впливає на поведінку людини?

Окситоцин вважається одним із гормонів, які відповідають за формування психоемоційних зв’язків, прихильності. Однак введення препарату за акушерськими показаннями не впливає на поведінку людини у довгостроковій перспективі. Можливість застосування окситоцину поза акушерськими показаннями на даний момент є предметом вивчення.

Як довго можна застосовувати окситоцин?

Якщо окситоцин вводять з метою індукції родової діяльності, його застосування обмежується лише періодом пологів. При профілактиці/лікуванні гіпотонічної маткової кровотечі можна застосовувати окситоцин короткочасно — курсом 2–3 дні. Для стимуляції лактації можна застосовувати препарат протягом 3–5 днів.

Чи можна застосовувати окситоцин удома?

Окситоцин слід вводити лише під наглядом медичного персоналу, готового надати спеціалізовану допомогу.