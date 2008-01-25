Обстеження серцево-судинної системи: що потрібно знати?

Серцево-судинні захворювання є провідною причиною летальних наслідків серед чоловіків і жінок у США.

Для підтримки здоров’я серцево-судинної системи експерти рекомендують дотримуватися здорового харчування, регулярно виконувати фізичні вправи та проходити огляди у лікаря. При цьому, крім перевірки рівня артеріального тиску, глюкози в плазмі крові, ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ — «хорошого» холестерину) та ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ — «поганого» холестерину), існують інші обстеження, які можуть бути рекомендовані навіть за відсутності захворювань серцево-судинної системи.

Так, застосовуючи Калькулятор ризику для здоров’я сім’ї Медичного центру Векснера Університету штату Огайо (The Ohio State University Wexner Medical Center’s Family Health Risk Calculator), США, для документування сімейного анамнезу серцевих захворювань можна виявити серцево-судинні захворювання на ранній стадії та провести профілактичне лікування.

Уеслі Мілкс (Wesley Milks) — доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини Медичного коледжу Університету штату Огайо (The Ohio State University College of Medicine), США, пояснив, що людям важливо знати про фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань, щоб вони могли відкрито обговорити зі своїм лікарем наявні можливості зниження такого ризику.

Сімейний анамнез підвищення рівня ліпопротеїнів

Раціон харчування, фізичні вправи та лікарські засоби мають прямий вплив на рівень холестерину, це не стосується ліпопротеїну(а), також відомого як Лп(а). Цей показник відображає спадковий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і його не можна знизити звичайними препаратами або зміною способу життя. Високий рівень Лп(а) може призвести до розвитку атеросклерозу, а також запалення та підвищеного рівня згортання крові. За оцінками експертів, близько у кожної 5-ї людини є підвищений рівень Лп(а).

При цьому здебільшого підвищений рівень Лп(а) не проявляється жодними симптомами.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендують дослідження рівня ЛП(а) пацієнтам із наступними факторами ризику:

захворюванням периферичних артерій;

серцевим нападом (інфарктом міокарда), інсультом або діагностованою ішемічною хворобою серця у чоловіків віком до 55 років та жінок віком до 65 років без відомих факторів ризику, таких як високий рівень ЛПНЩ, куріння, цукровий діабет або ожиріння;

сімейним анамнезом: перенесеним серцевим нападом або інсультом у чоловіка віком <55 років або жінки молодше 65 років;

сімейною гіперхолестеринемією (спадковим захворюванням, яке призводить до дуже високого рівня холестерину в плазмі крові);

деякими видами аортального стенозу.

Комп’ютерна томографія (КТ) кальцій-скоринг (КТ-коронарографія) — виявлення кальцифікації артерій, що дозволяє діагностувати ішемічну хворобу серця на ранніх стадіях. Рекомендується проходити КТ-коронарографію особам віком 40–65 років, які не мають ознак розвитку серцево-судинних захворювань, але є кілька факторів ризику, таких як сімейний анамнез ішемічної хвороби серця, цукровий діабет, високий рівень холестерину, куріння та ожиріння. На підставі отриманих даних можна розробити індивідуальний план профілактики серцевого нападу, інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

Виявлення аневризми аорти

Аневризма аорти представляє собою ослаблену або вибухаючу ділянку стінки аорти. Аневризми аорти найчастіше розвиваються в черевній порожнині, але можуть також локалізуватися у верхній частині грудної клітки (аневризми грудної аорти). Розрив або розшарування аневризми може викликати сильну внутрішню кровотечу, яка може призвести до смерті.

Симптоми зростаючої аневризми аорти включають біль у животі, паху, попереку або наявність крові в сечі. На жаль, у більшості пацієнтів симптоми виявляють лише при розриві аневризми. Лікування залежить від розміру аневризми, симптомів патології та може включати медикаментозну терапію, зміну способу життя чи хірургічне втручання.

Аневризма аорти може бути викликана безліччю факторів, які ушкоджують стінку аорти. Чинники ризику розвитку аневризми аорти включають:

куріння.

Атеросклероз.

Інфекційне захворювання.

Травму (пошкодження аорти).

Захворювання сполучної тканини, зокрема синдром Марфана.

Сімейний анамнез розвитку аневризм.

Чоловіча стать.

Цукровий діабет.

Підвищений рівень холестерину в плазмі крові.

Підвищений артеріальний тиск.

Вік старше 55 років.

Одноразовий ультразвуковий скринінг рекомендується чоловікам віком від 65 років або старше 55 років з сімейним анамнезом аневризми аорти. Жінкам старше 65 років, які палять або мають у сімейному анамнезі аневризми аорти, також показано пройти обстеження. Скринінг рекомендується всім родичам 1-го ступеня спорідненості (батькам, братам, сестрам та дітям) пацієнтів з аневризмою грудного відділу аорти.

Для підтвердження наявності аневризми аорти показано виконання:

ультразвукового дослідження (УЗД) черевної порожнини;

ехокардіограми;

магнітно-резонансної томографії (МРТ);

КТ.

За матеріалами www.medicalxpress.com