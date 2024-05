Нурофєн КолдФлю: поговоримо про гострі респіраторні захворювання

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) чи застуда є найчастішим захворюванням населення у цілому. У масштабному дослідженні, проведеному у США, показано, що як мінімум один епізод ГРЗ виявляють у 70% населення щорічно. У низці досліджень продемонстровано, що у дорослих зазвичай відмічається 1–3 епізоди ГРЗ на рік (Passioti M. et al., 2014). У більшості випадків ГРЗ викликають віруси: пікорнавіруси (риновіруси та ентеровіруси), коронавіруси, аденовіруси, віруси парагрипу та респіраторно-синцитіальні віруси (Karsch-Völk M. еt al., 2014). При цьому найчастішими збудниками ГРЗ є риновіруси (Passioti M. et al., 2014). Пік захворюваності на застуду припадає на зимові місяці. Цікаво, що цьому є фізіологічні пояснення: охолодження верхніх дихальних шляхів зумовлює зниження мукоциліарного кліренсу та фагоцитозу патогенів лейкоцитами (Karsch-Völk M. еt al., 2014).

Основа лікування ГРЗ — симптоматична терапія, тобто спрямована на зниження інтенсивності симптомів (Picon P.D. еt al., 2013). При неускладнених ГРЗ не рекомендується застосовувати противірусні, імуностимулюючі засоби та антибіотики. Необґрунтоване застосування антибіотиків при ГРЗ призводить до розвитку антибіотикорезистентності (Passioti M. et al., 2014).

ГРЗ є причиною до 40% випадків тимчасової непрацездатності та невиходу на роботу серед економічно активного населення США (Picon P.D. еt al., 2013). У той же час сучасний темп життя не завжди дає змогу взяти лікарняний. Що робити, якщо у вас розвиваються симптоми застуди, а можливості відкласти виконання робочих обов’язків немає?

Симптоми ГРЗ включають:

закладеність носа;

ринорею;

кашель (у тому числі зумовлений постназальним затіканням);

чхання;

підвищення температури тіла;

загальне нездужання;

ломоту, біль у м’язах та суглобах;

головний біль.

При більшості з перелічених вище симптомів ефективний Нурофєн® Колд&Флю, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг/5 мг. Це ефективний та безпечний препарат для симптоматичного лікування застуди. Нурофєн® Колд&Флю — обов’язковий компонент домашньої аптечки для активних людей, які не хочуть довго хворіти на ГРЗ.

Нурофєн® Колд&Флю: механізм дії

Нурофєн® Колд&Флю містить дві діючі речовини: ібупрофен і фенілефрин.

Ібупрофен — нестероїдний протизапальний препарат. Механізм його дії переважно зумовлений блокадою ферменту циклооксигенази (ізоформи 1, 2 та 3). Ібупрофен чинить протизапальну, знеболювальну, жарознижувальну дію. Циклооксигеназа є важливим ферментом, що бере участь у синтезі простагландинів та аутакоїдів з арахідонової кислоти. Простагландини та аутакоїди — ключові прозапальні речовини, що відіграють також центральну роль у патогенезі больового синдрому та сприйняття болю, а також розвитку лихоманки. Важливо, що дія ібупрофену на ЦОГ зворотна. Завдяки цьому ризик розвитку пов’язаних із блокадою ЦОГ побічних ефектів мінімальний (de Martino M. et al., 2017). Так, у дослідженнях показано, що ризик розвитку ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту при застосуванні ібупрофену є нижчим, ніж при застосуванні інших препаратів із групи НПЗП (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019). За оцінками експертів, ібупрофен — найбезпечніший препарат із групи НПЗП (Cajaraville J.P., 2021). Ібупрофен має й інші переваги. При порівнянні ефективності ібупрофену та парацетамолу показано, що жарознижувальний ефект ібупрофену розвивається швидше і триває довше, ніж парацетамолу (Hay A.D. et al., 2008).

Фенілефрин — постсинаптичний агоніст α 1 -рецепторів. Фенілефрин чинить судинозвужувальну та протинабрякову дію та сприяє зменшенню закладеності носа (Chen X. et al., 2018). Ефективність фенілефрину як протинабрякового засобу у дорослих із гострою закладеністю носа, пов’язаною із застудою, підтверджена в дослідженнях (Kollar C. et al., 2007).

Завдяки взаємодоповнювальній дії компонентів препарату Нурофєн® Колд&Флю ефективно усуває більшість симптомів ГРЗ. Так, препарат сприяє усуненню больового синдрому (головного, м’язово-суглобового болю, болю в горлі), лихоманки, закладеності носа та відновленню носового дихання.

Нурофєн® Колд&Флю: як приймати?

Таблетки Нурофєн ® Колд&Флю слід приймати перорально, запиваючи достатньою кількістю води.

Колд&Флю слід приймати перорально, запиваючи достатньою кількістю води. Рекомендується приймати препарат протягом якомога коротшого періоду.

Якщо симптоми зберігаються довше 10 днів з моменту початку лікування, слід звернутися до лікаря.

Препарат дозволений для застосування у дорослих, у тому числі осіб похилого віку, а також у дітей віком від 12 років та старше.

Рекомендована доза препарату становить 2 таблетки 3 рази на добу. При цьому не слід приймати препарат частіше, ніж 1 раз на 4 год.

Максимальна доза становить 6 таблеток на добу.

Нурофєн® Колд&Флю: з чого починається турбота про здоров’я?

Турбота про здоров’я — поняття багатогранне. У той же час більшість експертів під турботою про здоров’я розуміють раціональне харчування, регулярні фізичні навантаження, повноцінний сон та відмову від шкідливих звичок. Ми додамо ще один важливий пункт — це грамотно складена з урахуванням потреб вас та вашої родини домашня аптечка. Нурофєн® Колд&Флю, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг/5 мг — важливий компонент домашньої аптечки. Симптоми ГРЗ часто розвиваються раптово, і щоб застуда не порушила ваші плани, необхідно мати вдома ефективний і безпечний препарат для їх купірування. Саме таким препаратом і є Нурофєн® Колд&Флю. Важливо, що Нурофєн® Колд&Флю можна придбати без рецепта лікаря.

НУРОФЄН® КОЛД& ФЛЮ, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг/5 мг, РП МОЗ UA/17937/01/01 від 25.02.2020 із змінами. Виробник: Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія.