Нурофєн® Експрес Форте*: біль не порушить ваших планів!

Епізоди гострого болю від легкого до тяжкого ступеня вираженості відмічаються щорічно у мільйонів пацієнтів. Тривалість гострого болю зазвичай становить 7 днів, інколи — до 30 днів. А при деяких захворюваннях епізоди гострого болю можуть повторюватися. За оцінками експертів, больовий синдром є серйозною проблемою громадської охорони здоров’я у всьому світі. Його виявляють у населення всіх груп, незалежно від віку, статі, економічного стану, раси чи географічного положення, він залишається найчастішою причиною звернення до лікаря, відвідування відділень невідкладної допомоги та госпіталізації. У дослідженні глобального навантаження хвороб 2018 р. (The Global Burden of Disease study 2018) продемонстровано, що хронічний біль є основною причиною стійкої втрати працездатності в усьому світі (Cajaraville J.P., 2021).

Причини больового синдрому включають травми, хірургічні втручання та різні захворювання. Так, наприклад, дуже часто виявляють біль у нижній частині спини/біль у попереку. За оцінками експертів, біль у попереку хоча б 1 раз протягом життя виявляють у 84% населення загалом (Enthoven W.T. et al., 2016).

Больовий синдром призводить до зниження або втрати працездатності, зниження якості життя та порушення його звичного укладу. Що ж робити, щоб біль не порушував наших планів і не обмежував активності? Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) широко застосовують для усунення больового синдрому. Так, ліки цієї групи є препаратами першої лінії при гострому болю в попереку (болю в нижній частині спини — БНС) (Irizarry E. et al., 2021). НПЗП — велика група лікарських засобів, як рецептурних, так і безрецептурних. Який препарат обрати для ефективного і безпечного купірування болю?

Нурофєн® Експрес Форте: ефективність та безпека

Діюча речовина препарату Нурофєн® Експрес Форте, ібупрофен, був першим НПЗП, крім ацетилсаліцилової кислоти, який схвалено для безрецептурного відпуску. Ібупрофен чинить анальгезивну, протизапальну та жарознижувальну дію та, за оцінками експертів, є найбільш безпечним препаратом із групи НПЗП (Cajaraville J.P., 2021).

Нурофєн® Експрес Форте: особливості механізму дії

Діюча речовина препарату Нурофєну Експрес Форте — представник групи НПЗП ібупрофен. Ібупрофен характеризується рядом особливостей, що вигідно вирізняють його серед інших НПЗП. Так, ібупрофен пригнічує активність усіх трьох відомих на сьогодні ізоформ ферменту циклооксигенази (ЦОГ). ЦОГ — ключовий фермент синтезу простагландинів та аутакоїдів з арахідонової кислоти. Простагландини та аутакоїди — речовини, що відіграють центральну роль у патогенезі больового синдрому та ноцицепції (сприйняття болю), а також запалення та лихоманки. Крім того, ібупрофен сприяє активації синтезу ендоканабіноїдів, які чинять анальгезивну дію. Важливо, що інгібуюча дія ібупрофену на обидві ізоформи ЦОГ є конкурентною та зворотною. Так, після метаболізму та виведення ібупрофену конститутивний синтез простагландинів повністю відновлюється. Таким чином, ризик розвитку побічних ефектів, зумовлених блокуванням синтезу простагландинів у шлунку та нирках, мінімальний (de Martino M. et al., 2017).

Нурофєн® Експрес Форте: у яких випадках застосовувати?

Нурофєн® Експрес Форте показаний для симптоматичного лікування больового синдрому легкого та середнього ступеня тяжкості. Так, Нурофєн® Експрес Форте можна застосовувати для купірування:

головного болю;

зубного болю;

періодичного болю у жінок (альгодисменорея);

болю при застуді та лихоманці.

Також Нурофєн® Експрес Форте можна застосовувати як жарознижувальний засіб.

Нурофєн® Експрес Форте: що робити, якщо болить голова?

Головний біль напруги — тип головного болю, що виявляють найчастіше (Packman E. et al., 2015). При головному болю напруги він частіше непульсуючий, двобічний, стискаючий. В основному пацієнти описують відчуття, неначе голову стискають обручем. При головному болю напруги можливі також відчуття дискомфорту, напруги, печіння у м’язах шиї. Діюча речовина препарату Нурофєн® Експрес Форте — ібупрофен — за оцінками експертів, ефективна як симптоматичний засіб при лікуванні головного болю напруги (Packman E. et al., 2015). В огляді Кокранівського формату показано, що кількість небажаних ефектів не відрізнялася при застосуванні ібупрофену 400 мг і плацебо у пацієнтів з головним болем напруги (Derry S. et al., 2015).

Іншою поширеною формою головного болю є мігрень. ЇЇ діагностують у близько 15% населення загалом (Rabbie R. et al., 2013). Мігрень частіше відмічається у жінок (близько 18%), ніж у чоловіків (у 6%). Найчастіше мігрень розвивається в осіб віком 30–50 років. Міжнародне товариство головного болю (International Headache Society) виділяє два основні підтипи мігрені: з аурою і без аури. Напади мігрені зазвичай тривають 4–72 год. Головний біль при мігрені зазвичай помірної або вираженої інтенсивності, однобічний, пульсуючий, посилюється при звичайній фізичній активності і пов’язаний з нудотою та/або світлобоязню та фонофобією. При цьому, за даними нещодавнього великого дослідження, проведеного в США, близько 50% пацієнтів з мігренню потребують постільного режиму під час нападів. Мігрень значно порушує працездатність, соціальне функціонування, стосунки, емоційний добробут та загальний стан здоров’я. Успішне лікування гострих нападів мігрені покращує якість життя пацієнтів та сприяє підвищенню продуктивності їх праці. За оцінками експертів, ібупрофен є ефективним засобом для лікування гострого мігренозного головного болю. Ібупрофен сприяє значному зниженню інтенсивності больового синдрому при мігрені у близько 50% хворих. При цьому в дослідженнях показано, що побічні ефекти, пов’язані із застосуванням ібупрофену у пацієнтів з мігренню, переважно легкі та швидкоплинні, розвиваються з тією самою частотою, що і при застосуванні плацебо (Rabbie R. et al., 2010).

Нурофєн® Експрес Форте: коли важлива простота застосування

Нурофєн® Експрес Форте випускається у формі м’яких капсул, що містять 400 мг ібупрофену. Капсули приймають внутрішньо, не розжовуючи та запиваючи достатньою кількістю води. Рекомендується приймати не більше 3 м’яких капсул Нурофєн® Експрес Форте на добу з перервою між прийомами не менше 6 год (максимальна безпечна доза становить 1200 мг на добу).

Препарат застосовують для усунення больового синдрому і як жарознижувальний засіб при лихоманці у дорослих і дітей віком старше 12 років і з масою тіла більше 40 кг.

Препарат безрецептурний, водночас слід звернутися до лікаря у таких випадках:

у разі збереження підвищення температури тіла довше 3 днів;

при збереженні інтенсивності больового синдрому довше 4 днів;

при збереженні вираженості симптомів у дітей віком від 12 років довше 3 днів.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально. Без консультації лікаря слід приймати препарат найкоротшим ефективним курсом.

Нурофєн® Експрес Форте: обов’язковий препарат вашої домашньої аптечки!

Нурофєн® Експрес Форте — ефективний і безпечний безрецептурний препарат, що виявляє знеболювальний, жарознижувальний та протизапальний ефект. Нурофєн® Експрес Форте швидко усуває біль, оскільки випускається у формі м’яких капсул — діюча речовина препарату починає всмоктуватися вже в шлунку. Нурофєн® Експрес Форте ефективний при головному болю напруги, мігрені, болю в нижній частині спини та інших видах болю.

