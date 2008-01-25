Нурофєн для дітей*: незамінний помічник при лихоманці та болю у вашої дитини
Епізоди гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) найчастіше відмічають у дітей дошкільного віку порівняно з іншими віковими групами (Kanabar D.J., 2017). При цьому найчастішими причинами звернення за медичною допомогою є кашель, біль у вухах та лихоманка (Hay A.D. et al., 2005).
Біль і лихоманка не тільки викликають фізичний дискомфорт у дитини, а й є значним стресовим фактором для батьків (Kanabar D.J., 2017). Кожна мама знає, скільки переживань пов’язано з болем при прорізуванні зубів у дитини або лихоманкою при ГРЗ та грипі. Тому батькам маленьких дітей особливо важливо мати під рукою надійний та безпечний жарознижувальний та знеболювальний засіб. Саме такими препаратами є лінійка Нурофєн для дітей*.
Коли показаний Нурофєн для дітей*?
- Нурофєн для дітей*— ефективні та безпечні засоби для симптоматичного лікування дітей з больовим синдромом віком 3 міс — 12 років з масою тіла не менше 5 кг.
Так, за даними досліджень, діюча речовина препаратів Нурофєн для дітей*— ібупрофен — ефективна при болю різного генезу у дітей, наприклад при м’язово-суглобовому болю, болю у вусі при гострому середньому отиті, зубному болю та болю при прорізуванні зубів, а також запальних захворюваннях ротової порожнини та глотки. Лікарський засіб можна застосовувати для зменшення вираженості больового синдрому в післяопераційний період, наприклад, після проведення тонзилектомії та аденоїдектомії. За оцінками дослідників, діюча речовина препаратів Нурофєн для дітей*— ібупрофен — є препаратом вибору для усунення больового синдрому при хронічних захворюваннях запальної етіології у дітей, наприклад при артриті (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019);
- препарати Нурофєн для дітей* показані для симптоматичного лікування при лихоманці. Так, їх застосовують за підвищеної температури тіла при ГРЗ, грипі у дітей, а також після проведення вакцинації. Важливо пам’ятати, що в більшості випадків при застуді (ГРЗ, грипі) дитині показане лише симптоматичне лікування, основа якого — застосування жарознижувальних засобів при лихоманці.
Важливо, що діюча речовина препаратів Нурофєн для дітей* — ібупрофен — єдиний нестероїдний протизапальний препарат, схвалений для застосування у дітей віком від 3 міс.
Препарати Нурофєн для дітей*: що потрібно знати про механізм їх дії?
Діюча речовина препаратів Нурофєн для дітей* належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів. Механізм дії лікарських засобів цієї групи пояснюється блокадою ферменту циклооксигенази (ЦОГ). ЦОГ необхідна для синтезу простагландинів та аутакоїдів — речовин, що відіграють важливу роль у розвитку запальних реакцій, больового синдрому та гіпертермії. В організмі людини виділяють три ізоформи ЦОГ — ЦОГ-1, ЦОГ-2 та ЦОГ-3. У результаті випробувань показано, що ібупрофен зворотно пригнічує всі три ізоформи ЦОГ (Chandrasekharan N.A. et al., 2002; de Martino M. et al., 2017). Також випробування продемонстрували, що ібупрофен сприяє синтезу в організмі ендоканабіноїдів — речовин, що чинять знеболювальну дію (de Martino M. et al., 2017).
Препарати Нурофєн для дітей*: безпека застосування
За оцінками експертів, побічні ефекти та несприятливі явища, пов’язані з ібупрофеном, розвиваються рідко і є незначними. Діюча речовина препаратів Нурофєн для дітей* — ібупрофен — характеризується найнижчою шлунково-кишковою токсичністю серед нестероїдних протизапальних препаратів (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019). Вплив ібупрофену на нирки є мінімальним. Водночас експерти рекомендують уникати застосування ібупрофену у пацієнтів зі зневодненням. Так, ібупрофен не рекомендується приймати хворим з тяжким блюванням та діареєю (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019).
Препарати Нурофєн для дітей*: що потрібно знати мамі про лікування лихоманки?
Нурофєн виявляє виражений антипіретичний ефект, тобто сприяє зниженню температури тіла у разі її підвищення. За якої температури тіла у дитини рекомендується застосовувати жарознижувальні препарати? Більшість експертів радять не приймати їх при субфебрильній температурі тіла, задовільному стані дитини, відсутності грипоподібного синдрому (ознобу, ломоти в м’язах та суглобах, тремтіння, підвищеного потовиділення, загальної слабкості). Жарознижувальні лікарські засоби, наприклад, Нурофєн для дітей*, рекомендується застосовувати при фебрильній, піретичній та гіперпіретичній температурі тіла, тобто у разі досягнення позначки 38 °С. Експерти Національного інституту охорони здоров’я та досконалості допомоги (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) рекомендують застосовувати жарознижувальні препарати для симптоматичного лікування дітей з лихоманкою, тільки якщо вона супроводжується симптомами фізичного дискомфорту (Hay A.D. et al., 2008).
Препарати Нурофєн для дітей*: дозування дитячих суспензій при болю та лихоманці
Суспензія Нурофєн для дітей* призначена для перорального застосування. 5 мл суспензії містять 100 мг діючої речовини. Рекомендується приймати Нурофєн для дітей* у дозі 20–30 мг ібупрофену на кілограм маси тіла на добу. Добову дозу розділяють на 3–4 прийоми, при цьому інтервали між ними мають становити щонайменше 6 год.
Препарати Нурофєн для дітей* зручно дозувати за допомогою шприца-дозатора, що додається.
Суспензія має приємний апельсиновий або полуничний смак, тому дитина не вередуватиме через необхідність прийняти Нурофєн для дітей*.
В інструкції для медичного застосування представлена таблиця з орієнтовними дозами для діток різного віку та з різною масою тіла. Так, наприклад, для найменших пацієнтів — немовлят віком 3 міс і з масою тіла більше 5 кг рекомендована доза становить 2,5 мл суспензії не більше 3 разів на добу.
Слід пам’ятати, що у дітей віком 3–6 міс не можна застосовувати препарат більше доби без консультації лікаря.
Якщо у педіатричних пацієнтів віком від 6 міс симптоми зберігаються більше 3 днів від початку лікування або їх вираженість збільшується, слід звернутися до лікаря.
Препарати Нурофєн для дітей*: здоров’я дитини — запорука спокою батьків
Чи безпечним є препарат для усунення болю і підвищеної температури тіла у дітей? Це одне з найбільш поширених запитань на прийомі у педіатра. Препарати Нурофєн для дітей* — препарати першої лінії для симптоматичної терапії при болю та гіпертермії у дітей. Згідно з результатами дослідження, діюча речовина ібупрофен продемонструвала хороший профіль безпеки та високу ефективність у низці клінічних випробувань. За оцінками експертів, він є препаратом першого ряду для лікування дітей з болем запальної етіології (de Martino M. et al., 2017).
Ібупрофен і парацетамол — два основні препарати, що застосовуються при лихоманці та болю у пацієнтів педіатричного профілю. Водночас, за даними ряду дослідників, ібупрофен порівняно з парацетамолом виявляє більш виражений знеболювальний та жарознижувальний ефект, а також сприяє зниженню інтенсивності загальних симптомів лихоманки (ломоти, слабкості, ознобу та ін.) (Kanabar D.J., 2017). Також у випробуваннях показано, що жарознижувальний ефект ібупрофену розвивається швидше і триває довше, ніж парацетамолу. При цьому у разі недостатньої ефективності монотерапії можливим є застосування комбінації ібупрофену та парацетамолу. У разі одночасного застосування цих препаратів розвивається більш виражена жарознижувальна дія (Hay A.D. et al., 2008).
*Під препаратами НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ маються на увазі наступні лікарські засоби: НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ, суспензія оральна з полуничним смаком, 100 мг/5 мл, РП МОЗ UA/7914/01/01 від 04.07.2017 р. зі змінами, НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ, суспензія оральна з апельсиновим смаком, 100 мг/5 мл, РП МОЗ UA/8233/01/01 від 25.07.2017 р. зі змінами, виробник Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед, Денсом Лейн, Східний Йоркшир, Халл, HU8 7DS, Велика Британія.
Матеріал призначений для спеціалістів у сфері охорони здоров’я.
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