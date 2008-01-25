Нурофен Інтенсив: щоб біль не заважав жити

Нурофен Інтенсив — комбінований препарат, що містить у якості діючих речовин парацетамол та ібупрофен і показаний для симптоматичного лікування болю помірної або високої інтенсивності. У випадках, коли монопрепарати, що містять у якості діючої речовини ібупрофен або парацетамол, виявилися неефективними, показаний прийом комбінованого лікарського засобу Нурофен Інтенсив.

Нурофен Інтенсив: ефективний тоді, коли монопрепарати безсилі

У багатьох настановах з усунення больового синдрому парацетамол рекомендується як знеболювальний і жарознижувальний препарат першої лінії. Ібупрофен також є одним із анальгетиків, які застосовують найчастіше (Cajaraville J.P., 2021). У той же час у ряді випадків монопрепарати, а саме нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), не чинять достатньої знеболювальної дії. У такому разі рекомендується застосовувати комбінований препарат Нурофен Інтенсив, що містить дві діючі речовини: парацетамол та ібупрофен. Також Нурофен Інтенсив може застосовуватися для симптоматичної терапії гіпертермії при неефективності монопрепаратів парацетамолу та ібупрофену. У дослідженнях показано високу ефективність комбінації ібупрофену та парацетамолу. Так, ібупрофен і парацетамол при поєднаному застосуванні виявляють більш виражений знеболювальний ефект при післяопераційному болю, ніж ці лікарські засоби окремо (Derry J.C., 2013).

Нурофен Інтенсив: у яких випадках застосовувати?

Нурофен показаний при таких видах болю:

головний біль, включаючи мігрень;

біль у спині;

періодичний біль у жінок;

зубний біль;

м’язово-суглобовий біль, у тому числі при ревматологічних захворюваннях, артриті та травмах;

лихоманка при гострих респіраторних захворюваннях (ГРЗ);

грипоподібний синдром при ГРЗ та грипі;

біль у горлі та ін.

Нурофен Інтенсив: важливий компонент домашньої аптечки

Як часто ми стикаємося з болем? За оцінками експертів, больовий синдром — найчастіша причина амбулаторних звернень до лікаря, візитів у відділення невідкладної допомоги та госпіталізацій до стаціонару (Cajaraville J.P., 2021). Так, наприклад, дисменорея (менструальний біль, що починається перед менструацією і триває під час менструації) виявляється у 45–94,4% жінок репродуктивного віку. При цьому дисменорея призводить до зниження працездатності, порушення якості життя і навіть підвищення ризику вживання наркотичних речовин (Rad H.A. et al., 2018). Таким чином, для жінок з дисменореєю особливо важливо мати в домашній аптечці надійний знеболювальний препарат.

За оцінками експертів, не менш поширені й інші види больового синдрому. Головний біль напруги (ГБН) є найбільш поширеним типом первинного головного болю і протягом життя діагностується у 46–78% населення у всьому світі (Scripter C., 2018). Дещо рідше діагностується мігрень — у близько 15% населення в цілому (Rabbie R. et al., 2013).

При цьому незалежно від локалізації больовий синдром призводить до зниження працездатності, порушень сну та емоційної сфери, соціальних взаємодій. Усім нам важливо мати в аптечці безрецептурний ефективний та безпечний знеболювальний препарат, який можна прийняти при розвитку болю або порекомендувати близькій людині. Саме таким препаратом є Нурофен Інтенсив.

Нурофен Інтенсив: біль у спині не порушить планів!

Біль у нижній частині спини є серйозною проблемою охорони здоров’я у всьому світі. За оцінками експертів, близько 84% населення протягом життя відчуває біль у спині (попереку). У більшості настанов з лікування болю в попереку як препарат першої лінії рекомендується парацетамол. НПЗП, наприклад, ібупрофен, рекомендують у разі неефективності парацетамолу (Enthoven W.T. et al., 2016). У низці досліджень показано, що порівняно з монотерапією парацетамолом або ібупрофеном, комбінація ібупрофену і парацетамолу виявляє більш виражений знеболювальний ефект у пацієнтів із гострим болем у попереку. До того ж знеболювальний ефект при застосуванні комбінації парацетамолу та ібупрофену розвивався швидше, ніж при застосуванні монопрепаратів. Також у дослідженні відзначені хороша переносимість та сприятливий вплив на функціональні можливості поперекового відділу хребта комбінації парацетамолу та ібупрофену (Ostojic P. et al., 2017).

Нурофен Інтенсив: чим зумовлена висока ефективність?

Нурофен Інтенсив містить дві діючі речовини з різними механізмами дії: ібупрофен та парацетамол. Сьогодні механізм дії парацетамолу не до кінця вивчений. На думку експертів, парацетамол характеризується центральним механізмом дії та блокує фермент циклооксигеназу (ЦОГ) 2-го типу у центральній нервовій системі. Крім того, парацетамол пригнічує передачу больових імпульсів у спинному мозку. Основний механізм дії ібупрофену — блокада всіх трьох типів ЦОГ (ЦОГ-1, ЦОГ-2, ЦОГ-3). Парацетамол чинить жарознижувальну, знеболювальну та слабку протизапальну дію. Ібупрофен виявляє жарознижувальний, знеболювальний і виражений протизапальний ефект. Парацетамол та ібупрофен при поєднаному застосуванні чинять синергічну дію. Нурофен Інтенсив завдяки комбінованому складу виявляє виражений знеболювальний ефект вже через 44,6 хв після прийому таблетки, при цьому початок знеболювального ефекту відзначається менш ніж через 20 хв після прийому препарату. Знеболювальний ефект триває близько 9 год.

Нурофен Інтенсив: як приймати?

Нурофен Інтенсив слід приймати по 1 таблетці не більше ніж 3 рази на добу. Мінімальний інтервал між прийомами препарату — 6 год.

При недостатній ефективності можна прийняти одномоментно 2 таблетки. Слід пам’ятати, що максимально допускається прийом 6 таблеток на добу.

Нурофен Інтенсив слід приймати після їди.

Препарат рекомендується застосовувати найкоротшим ефективним курсом.

Таблетки слід запивати водою.

Препарат не застосовується у дітей! Нурофен Інтенсив слід застосовувати лише у пацієнтів віком від 18 років.

Нурофен Інтенсив: не дасть болю жодного шансу!

Сьогодні наш ритм життя дуже інтенсивний. Ми щодня маємо справлятися з різними активностями, контактувати з великою кількістю людей, встигати займатися величезною кількістю справ. Що ж робити, якщо біль заважає нашим планам? Нурофен Інтенсив — ефективний та безпечний знеболювальний препарат, який можна придбати без рецепта лікаря. Завдяки синергічному ефекту діючих речовин препарат виявляє більш виражений та тривалий знеболювальний та жарознижувальний ефект, ніж монопрепарати парацетамолу та ібупрофену. При цьому комбінація ібупрофену та парацетамолу добре переноситься. Нурофен Інтенсив ефективний при больовому синдромі різної локалізації (головний біль, біль у м’язах і суглобах) та етіології (запальний біль при артритах, біль унаслідок травм, післяопераційний біль). Також Нурофен Інтенсив чинить виражену жарознижувальну дію. Важливо, що знеболювальний ефект препарату розвивається швидко та триває близько 9 год.

Нурофен Інтенсив у вашій домашній аптечці не дасть болю жодного шансу!

НУРОФЄН® ІНТЕНСИВ, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, РП МОЗ UA/14588/01/01 від 04.08.2020 із змінами. Виробник: Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія.