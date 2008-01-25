Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїНовий високотехнологічний підхід до лікування пацієнтів із серповидноклітинною анемією

Новий високотехнологічний підхід до лікування пацієнтів із серповидноклітинною анемією

Опубліковано  21.02.2022

Серповидноклітинна анемія — це спадкове захворювання крові, при якому еритроцити набувають форми серпа чи півмісяця. Клінічними проявами цього стану є часті інфекційні захворювання, набряки рук та ніг, біль, слабкість, затримка росту чи статевого дозрівання. Лікування зазвичай спрямоване на зменшення вираженості симптомів та може включати знеболювальні препарати під час криз, гідроксисечовину для зменшення кількості нападів болю, антибіотики та вакцини для запобігання бактеріальним інфекціям, а також переливання крові.

У журналі «New England Journal of Medicine» («NEJM») опубліковано результати дослідження, в якому встановлено ефективність генної терапії у пацієнтів із серповидноклітинною анемією. Мартін Стейнберг (Martin Steinberg), професор Медичної школи університету Бостона (Boston University School of Medicine), зазначив, що генна терапія з використанням аутологічних стовбурових клітин розширює можливості лікування всіх хворих без необхідності імуносупресії.

За даними дослідників, після застосування генної терапії у пацієнтів повністю регресували симптоми серповидноклітинної анемії. Однак М. Стейнберг зазначив, що у більшості з них тривалість життя еритроцитів, як і раніше, була коротшою, ніж зазвичай. Таке спостереження може свідчити про нестійкість клінічного ефекту в довгостроковій перспективі.

Серповидноклітинна анемія широко розповсюджена серед населення Африки та Індії, де у пацієнтів не завжди є доступ до високотехнологічних та дорогих методів лікування. Тому, незважаючи на успіх генної терапії, поки що пріоритетним методом лікування пацієнтів із серповидноклітинною анемією є пероральні препарати, що підвищують рівень фетального гемоглобіну.

За матеріалами www.medicalxpress.com

 

Опубліковано  21.02.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини