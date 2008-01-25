Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїНовий тест на резус-фактор допоможе зберегти імуноглобуліни

Новий тест на резус-фактор допоможе зберегти імуноглобуліни

Опубліковано  30.07.2021

Препаратів крові мало — особливо це стосується антитіл до резус-фактора. Ці імуноглобуліни вводяться кожній вагітній з негативним резус-фактором, оскільки ще не було можливості визначити, чи є дитина сама по собі резус-позитивною. Новий тест тепер дозволяє вводити імуноглобуліни тільки тим вагітним, які дійсно їх потребують.

Система резусу групи крові, або резус-система, описує другу найважливішу систему групової людської крові після системи АВ0. З відкриттям у 1939 р. резус-фактора була пояснена несумісність груп крові, яка особливо фатальна для новонароджених.

Несумісність резус-фактора

Нагадуємо: небезпечна для життя реакція антиген — антитіло може виникнути при повторних переливаннях резус-позитивної крові резус-негативній людині або від другої вагітності резус-негативної жінки з резус-позитивною дитиною. Резус-негативний організм виробляє антитіла проти резус-позитивних еритроцитів, і у дитини відбувається гемоліз.

Відомо, що тільки 60% резус-негативних жінок мають резус-позитивну дитину, але ще не вдалося визначити резус-фактор дитини до народження. Це пов’язано з тим, що червоні кров’яні тільця дитини виробляють резус-фактор тільки в останні кілька місяців вагітності.

Імуноглобуліни для всіх вагітних з негативним резус-фактором

Тому всім резус-негативним жінкам були призначені профілактичні заходи (віком 28–30 років). На початку вагітності може застосовуватися препаративна профілактика резус-фактора антитілами до резус-фактора (анти-D-імуноглобулін людини). Ці імуноглобуліни зв’язуються з резус-позитивними еритроцитами дитини, які, можливо, вже потрапили в кров матері, і руйнують їх. Таким чином, вони не вступають в контакт з імунною системою матері і не дозволяють самій матері виробляти антитіла.

Нестача анти-D-імуноглобулінів

Ця профілактика за допомогою анти-D-імуноглобулінів дуже ефективна, але стає все важче: анти-D-імуноглобулінів мало, і всім їх не вистачає. Резус-антитіла повинні бути отримані з донорської крові людей, у яких дуже високий рівень резус-антитіл у крові. У Німеччині, однак, більше немає донорів для цих імуноглобулінів. Є побоювання, що в майбутньому поставки Rh-імуноглобулінів із-за кордону також значно скоротяться.

RHD-NIPT тести на дитячий резус-фактор

Тому важливо використовувати цей ресурс як можна більш конкретно. Один із способів — вводити анти-D-антитіла тільки тоді, коли дитина дійсно стає резус-позитивною. Тепер це можна визначити за допомогою нового генетичного тесту: з 12-го тижня вагітності за клітинами плода в крові матері можна визначити, чи розвинеться у дитини резус-фактор на його еритроцитах. Якщо цей RHD-NIPT (неінвазивний пренатальний тест на резус-D) показує, що дитина резус-негативна, як і його мати, захисні антитіла не потрібні.

RHD-NIPT — це вигідно

З липня 2021 р. RHD-NIPT буде пропонуватися всім вагітним як доповнення до медичного страхування. Відповідно до пресрелізу професійної асоціації гінекологів це може заощадити майже 50 000 доз анти-D-імуноглобуліну щорічно в Німеччині.

За матеріалами www.gelbe-liste.de

Опубліковано  30.07.2021

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини