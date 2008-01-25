Новий тест на резус-фактор допоможе зберегти імуноглобуліни

Препаратів крові мало — особливо це стосується антитіл до резус-фактора. Ці імуноглобуліни вводяться кожній вагітній з негативним резус-фактором, оскільки ще не було можливості визначити, чи є дитина сама по собі резус-позитивною. Новий тест тепер дозволяє вводити імуноглобуліни тільки тим вагітним, які дійсно їх потребують.

Система резусу групи крові, або резус-система, описує другу найважливішу систему групової людської крові після системи АВ0. З відкриттям у 1939 р. резус-фактора була пояснена несумісність груп крові, яка особливо фатальна для новонароджених.

Несумісність резус-фактора

Нагадуємо: небезпечна для життя реакція антиген — антитіло може виникнути при повторних переливаннях резус-позитивної крові резус-негативній людині або від другої вагітності резус-негативної жінки з резус-позитивною дитиною. Резус-негативний організм виробляє антитіла проти резус-позитивних еритроцитів, і у дитини відбувається гемоліз.

Відомо, що тільки 60% резус-негативних жінок мають резус-позитивну дитину, але ще не вдалося визначити резус-фактор дитини до народження. Це пов’язано з тим, що червоні кров’яні тільця дитини виробляють резус-фактор тільки в останні кілька місяців вагітності.

Імуноглобуліни для всіх вагітних з негативним резус-фактором

Тому всім резус-негативним жінкам були призначені профілактичні заходи (віком 28–30 років). На початку вагітності може застосовуватися препаративна профілактика резус-фактора антитілами до резус-фактора (анти-D-імуноглобулін людини). Ці імуноглобуліни зв’язуються з резус-позитивними еритроцитами дитини, які, можливо, вже потрапили в кров матері, і руйнують їх. Таким чином, вони не вступають в контакт з імунною системою матері і не дозволяють самій матері виробляти антитіла.

Нестача анти-D-імуноглобулінів

Ця профілактика за допомогою анти-D-імуноглобулінів дуже ефективна, але стає все важче: анти-D-імуноглобулінів мало, і всім їх не вистачає. Резус-антитіла повинні бути отримані з донорської крові людей, у яких дуже високий рівень резус-антитіл у крові. У Німеччині, однак, більше немає донорів для цих імуноглобулінів. Є побоювання, що в майбутньому поставки Rh-імуноглобулінів із-за кордону також значно скоротяться.

RHD-NIPT тести на дитячий резус-фактор

Тому важливо використовувати цей ресурс як можна більш конкретно. Один із способів — вводити анти-D-антитіла тільки тоді, коли дитина дійсно стає резус-позитивною. Тепер це можна визначити за допомогою нового генетичного тесту: з 12-го тижня вагітності за клітинами плода в крові матері можна визначити, чи розвинеться у дитини резус-фактор на його еритроцитах. Якщо цей RHD-NIPT (неінвазивний пренатальний тест на резус-D) показує, що дитина резус-негативна, як і його мати, захисні антитіла не потрібні.

RHD-NIPT — це вигідно

З липня 2021 р. RHD-NIPT буде пропонуватися всім вагітним як доповнення до медичного страхування. Відповідно до пресрелізу професійної асоціації гінекологів це може заощадити майже 50 000 доз анти-D-імуноглобуліну щорічно в Німеччині.

За матеріалами www.gelbe-liste.de