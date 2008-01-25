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Новини медицини та фармаціїНовий таблетований препарат вилікує пацієнтів з вовчаком?

Новий таблетований препарат вилікує пацієнтів з вовчаком?

Опубліковано  31.08.2022

Системний червоний вовчак (СЧВ) — це хронічне аутоімунне захворювання. Симптоми СЧВ включають біль і припухлість суглобів, висипання на шкірі, загальну слабкість, швидку стомлюваність, лихоманку, головний біль, чутливість до світла, біль у грудях під час глибокого вдиху. При подальшому прогресуванні системний червоний вовчак призводить до стійкої втрати працездатності.

21 серпня 2022 р. на зборах Американського хімічного товариства (American Chemical Society) компанія Bristol Myers Squibb представила результати дослідження таблетованого препарату для терапії пацієнтів з вовчаком.

Так, новий лікарський засіб афіметоран зменшує вираженість симптомів вовчака, ушкодження внутрішніх органів, пов’язаних з цим захворюванням, і знижує ризик смерті у мишей.

На сьогодні розпочато ІІ фазу клінічних досліджень афіметорану за участю людей. У цій фазі оцінюють ефективність препарату та побічні ефекти.

Альберт Рой (Albert Roy), виконавчий директор дослідницького інноваційного акселератора, метою якого є підвищення ефективності лікування пацієнтів з вовчаком, Lupus Therapeutics Альянсу досліджень вовчака (Lupus Research Alliance), пояснив, що якість життя хворих на цю патологію значно знижується. СЧВ також призводить до розвитку серцево-судинних захворювань (атеросклерозу, міокардиту, ендокардиту), патології нирок та підвищує ризик розвитку інсульту.

А. Рой підкреслив, що, крім СЧВ, виділяють й інші види вовчака:

  • шкірний вовчак (зазвичай проявляється висипом, що посилюється при потраплянні сонячного світла);
  • медикаментозний вовчак (розвивається при прийомі деяких лікарських засобів, симптоми регресують після їх відміни);
  • неонатальний вовчак (аутоантитіла від матері з СЧВ передаються дитині вертикальним шляхом).

Афіметоран пригнічує функцію клітинних білків TLR7 та TLR8.

У нормі білки TLR7 та TLR8 активують імунну відповідь на чужорідну РНК. Однак у людей з вовчаком вони активують імунну систему у відповідь на власну РНК.

У дослідженнях in vitro і на мишах було показано, що афіметоран ефективно зменшує вираженість симптомів вовчака. Крім того, продемонстровано, що препарат можна комбінувати з глюкокортикостероїдами.

Доктор Аларік Дайкман (Alaric Dyckman), директор фармацевтичної корпорації Bristol Myers Squibb, пояснив, що у І фазі клінічних досліджень за участю людей було показано, що афіметоран добре переноситься як при одноразовому, так і при багаторазовому застосуванні. На сьогодні дослідження препарату продовжуються.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  31.08.2022

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