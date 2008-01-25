Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїНовий препарат для профілактики гострої реакції «трансплантат проти хазяїна»

Новий препарат для профілактики гострої реакції «трансплантат проти хазяїна»

Опубліковано  30.12.2021

Компанія Bristol-Myers Squibb представила абатацепт — препарат для профілактики гострої реакції «трансплантат проти хазяїна» (acute graft-versus-host disease — aGvHD). Цей стан виникає, коли донорський кістковий мозок чи стовбурові клітини атакують реципієнта трансплантата.

Абатацепт схвалений Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для застосування у поєднанні з деякими імуносупресантами.

За наявності показань абатацепт може застосовуватися у дорослих пацієнтів та дітей віком старше 2 років, які перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин від неспорідненого донора.

Це перше схвалення FDA препарату для профілактики aGvHD, яке ґрунтувалося на нових критеріях клінічної ефективності. Одним із критеріїв були «реальні докази» (real-world evidence — RWE) як один з методів оцінки клінічної ефективності лікування. RWE — інформація про переваги та ризики застосування лікарського засобу або методу лікування. Її отримують на підставі аналізу реальних даних (real-world data — RWD) — інформації про стан здоров’я пацієнта та/або надання медичної допомоги, що надходять з різних джерел, включаючи дані реєстру.

aGvHD — це потенційно небезпечне для життя ускладнення, яке іноді розвивається після трансплантації стовбурових клітин. При цьому імунні клітини донора (трансплантат) розцінюють тіло реципієнта (хазяїна) як чужорідне та запускають каскад імунних реакцій проти клітин організму реципієнта. Ризик розвитку aGvHD підвищується у разі неідеального підбору донора та реципієнта.

Абатацепт у поєднанні з терапією імуносупресантами було схвалено FDA для застосування на підставі результатів, які були отримані у 2 окремих дослідженнях за участю пацієнтів віком старше 6 років, що перенесли трансплантацію стовбурових клітин від неспорідненого донора.

У першому дослідженні GVHD-1 взяли участь 186 пацієнтів, які перенесли трансплантацію стовбурових клітин від неспорідненого донора. Учасники отримували стандартну імуносупресивну терапію, а також були рандомізовані для додаткового застосування абатацепту або плацебо.

У дослідженні оцінювали такі показники, як виживаність без aGvHD тяжкого ступеня (III–IV) (період до розвитку aGvHD), виживаність без aGvHD помірно-тяжкого ступеня (II–IV ступеня) та загальна виживаність через 6 міс після трансплантації.

Виживаність без aGvHD тяжкого ступеня незначно підвищилася у пацієнтів, які отримували абатацепт (87%) порівняно з хворими, що отримували плацебо (75%). Показник виживаності без помірно-тяжкого ступеня aGvHD у пацієнтів, які отримували абатацепт, становив 50% порівняно з 32% для осіб, які отримували плацебо. Загальна виживаність через 6 міс (з aGvHD будь-якого ступеня тяжкості) становила відповідно 97% (абатацепт) та 84% (плацебо).

Додаткові докази було отримано з клінічного дослідження GVHD-2, проведеного на основі реєстру RWD пацієнтів, які перенесли трансплантацію стовбурових клітин від неспорідненого донора. Дані було отримано від Центру міжнародних досліджень з трансплантації крові та кісткового мозку (Center for International Blood and Marrow Transplant Research). У цьому дослідженні аналізували результати лікування 54 пацієнтів, які отримували абатацепт для профілактики aGvHD у поєднанні зі стандартними імуносупресивними препаратами порівняно зі 162 хворими, які отримували лише стандартні імуносупресанти. Через 6 міс загальна виживаність (з aGvHD будь-якого ступеня тяжкості) становила 98% у групі абатацепт + імуносупресанти та 75% — у групі стандартної імуносупресивної терапії.

Найчастіші небажані ефекти абатацепту: анемія, артеріальна гіпертензія, реактивація цитомегаловірусної (ЦМВ) інфекції/інфікування ЦМВ, лихоманка, пневмонія, кровотеча з носа, зниження рівня CD4-лімфоцитів, підвищення рівня магнію в крові та гостре пошкодження нирок.

Пацієнти, які отримують абатацепт, мають перебувати під наглядом на предмет реактивації вірусу Епштейна — Барр та отримувати медикаментозну профілактику перед початком лікування та протягом 6 міс після трансплантації. Хворих також слід контролювати щодо інфікування/реактивації ЦМВ протягом 6 міс після трансплантації.

За матеріалами www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубліковано  30.12.2021

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини