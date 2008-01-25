Новий підхід до оцінки ефективності протиракових препаратів
Учені з Медичної школи Університету Індіани (Indiana University School of Medicine) описали новий метод оцінки ефективності протипухлинних препаратів. Стаття з детальним описом методу опублікована в журналі «Science Advances».
Як правило, зразки пухлинної тканини відбирають і досліджують у лабораторних умовах під впливом кімнатного повітря, в якому міститься близько 21% кисню. Проте рівень кисню в тканинах та органах людського тіла відрізняється. Наприклад, у тканинах мозку міститься 4,4%, у крові – 5,3%, а в печінці – 5,4%. Коли протиракові препарати застосовуються для лікування пацієнтів з пухлинами у клінічних умовах, вони діють в організмі хворого і не піддаються впливу навколишнього повітря.
Старший автор дослідження Харікрішна Накшатрі (Harikrishna Nakshatri) зазначив, що рівень кисню в різних тканинах та органах людського тіла значно відрізняється від вмісту кисню в навколишньому повітрі. Кисень може по-різному впливати на функцію різних білків у пухлинах. Активність білків пухлин може підвищуватися або знижуватися, вони можуть деградувати або стабілізуватися. Тому для оцінки реальної клінічної ефективності протипухлинних препаратів необхідно досліджувати їх в умовах, наближених до таких усередині людського тіла.
Дослідники протестували три різні препарати на двох різних типах пухлин. Вони розділили зразок пухлинної тканини на 2 частини і протестували одну частину в середовищі з 5% вмістом кисню, оскільки це середній рівень кисню в організмі, а другу частину пухлини перед тестуванням піддали впливу кисню, що знаходиться в повітрі. Далі дослідники вивчали відмінності у біологічних характеристиках ракових клітин, сигнальних шляхах та клінічному ефекті від препаратів за різних рівнів кисню. Встановлено, що рівень чутливості пухлинних клітин відрізнявся в середовищі з 5% вмістом кисню порівняно з перебуванням в умовах з киснем, що міститься в повітрі.
Х. Накшатрі зазначив, що це дослідження може значно вплинути на методику збирання зразків пухлинної тканини та тестування протипухлинних препаратів. Лабораторна оцінка ефективності препарату в середовищі з вмістом кисню, що відповідає його вмісту в тканинах людського організму, дозволить більш точно прогнозувати клінічний ефект ліків та підбирати оптимальний режим терапії.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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