У США підвищений рівень холестерину в плазмі крові діагностують у близько 40% дорослого населення. При цьому такий стан є фактором ризику розвитку низки захворювань, включаючи серцево-судинні хвороби та інсульт.

Статини є найбільш часто застосовуваними при гіперхолестеринемії лікарськими засобами. Водночас упродовж останніх років розроблено нові препарати для зниження рівня холестерину — інгібітори пропротеїнової конвертази субтилізин-кексинового типу (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 — PCSK-9). Інгібітори PCSK-9 сприяють підвищенню експресії рецепторів ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та, відповідно, підвищенню деградації ЛПНЩ.

На сьогодні застосування інгібіторів PCSK-9 обмежене, оскільки їх необхідно вводити у формі ін’єкцій.

У нещодавньому дослідженні було проаналізовано ефективність перорального інгібітора PCSK-9, що є похідним оксиду азоту, на клітинних та мишачих моделях.

Доктор Рігвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифікований кардіолог у Медичному центрі Провіденс Сент-Джонс у Санта-Моніці (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Каліфорнія, не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що, ймовірно, новий препарат має позитивні вазотропні ефекти, властиві іншим лікарським засобам на основі оксиду азоту. На думку доктора Р. Тадвалкара, пероральний інгібітор PCSK-9 потенційно може стати альтернативою статинам для лікування пацієнтів з гіперхолестеринемією. Так, альтернативний препарат необхідний для терапії осіб, у яких розвиваються побічні ефекти статинотерапії.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Cell Reports».

Оксид азоту (NO) знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань за рахунок покращення ендотеліальної функції, зниження артеріального тиску та модуляції вуглеводного обміну. Водночас у дослідженнях не показано значного впливу оксиду азоту на рівень холестерину.

У попередніх дослідженнях було продемонстровано, що похідне оксиду азоту регулює біосинтез клітинних ліпідів у дріжджів.

У цьому ж дослідженні проаналізовано вплив похідного оксиду азоту AL-1576 на рівень ліпідів у плазмі крові мишей та людських клітинних лініях in vitro.

У дослідженні було показано зниження рівня ферменту PCSK-9 та холестерину ЛПНЩ у мишей на 50% після 4 тиж та на 70% після 8 тиж перорального застосування похідного оксиду азоту AL-1576.

Доктор Роберт Салазар (Robert Salazar) пояснив, що статини сприяють зниженню рівня холестерину в плазмі крові за рахунок інгібування синтезу холестерину в печінці. Інгібітори PCSK-9 знижують рівень холестерину за рахунок деградації ЛПНЩ, що циркулюють у плазмі крові.

Доктор Суброто Чаттерджі (Subroto Chatterjee), професор педіатрії та директор Лабораторії біології сфінголіпідів та судинної біології (Sphingolipid Signaling and Vascular Biology Laboratory), не брав участі в дослідженні. Він наголосив, що досліджуваний препарат AL-1576 також викликав зниження рівня ліпопротеїнів високої щільності в плазмі крові. Водночас низький рівень ліпопротеїнів високої щільності є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

На думку дослідників, потенційно пероральні інгібітори PCSK-9 можуть застосовуватися для терапії пацієнтів з гіперхолестеринемією. Водночас необхідні подальші дослідження для підтвердження ефективності та безпеки препарату AL-1576 у людей з гіперхолестеринемією.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com