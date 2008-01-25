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Новини медицини та фармаціїНовий навчальний рік: як допомогти дитині не хвилюватися?

Новий навчальний рік: як допомогти дитині не хвилюватися?

Опубліковано  18.08.2023

Багато дітей з нетерпінням чекають на початок нового навчального року. Водночас у деяких учнів перед початком нового навчального року відзначаються хвилювання, страх чи занепокоєння.

Доктор Стівен Уайтсайд (Stephen Whiteside), дитячий психолог з клініки Мейо (Mayo Clinic), США, дав рекомендації про те, як допомогти дітям подолати тривогу, пов’язану з поверненням до школи. Рекомендації прості у виконанні, але ефективні.

Так, батькам слід залишатися спокійними та доброзичливими щодо дитини. Необхідно розуміти, що коли діти нервуються і турбуються, вони часто висловлюють це, вередуючи, стаючи більш дратівливими. Діти зазвичай зганяють ці емоції на батьках, тому що це безпечно.

Деяких дітей може приголомшити думка про необхідність взаємодіяти та возз’єднатися з однолітками. Доктор С. Уайтсайд пропонує батькам докласти зусиль, щоб відновити соціальні навички у дітей перед новим навчальним роком. Він рекомендує обрати дні, коли діти гратимуть разом із однокласниками. Спілкування з деякими дітьми, яких вони знають по школі, але не так багато бачать улітку, може бути корисним.

Не дозволяйте дитині уникати контактів з однолітками, якщо ви заохочуватимете у дитини думку про те, що це для неї надто важко, то згодом страхи та тривожність тільки посиляться.

Дітям необхідно дотримуватися режиму бадьорості, сну та харчування, обмежувати час перед екраном і приділяти особливу увагу фізичній активності. Доктор С. Уайтсайд підкреслив, що чим краще фізичне самопочуття, тим нам легше справлятися зі страхами та тривогами.

Однією з ознак занепокоєння перед школою, на яку можуть звернути увагу батьки та опікуни, є те, що дитина ставить багато запитань про те, що може чи не може статися.

Доктор С. Уайтсайд розповів, що складання плану може сприяти зменшенню занепокоєння.

Батькам слід пояснити дитині, що цілком нормально нервувати через зміни та хвилюватися перед поверненням до школи, а також пообіцяти свою підтримку.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  18.08.2023

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