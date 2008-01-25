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Новини медицини та фармаціїНові рекомендації щодо мамографії: що слід знати жінкам?

Нові рекомендації щодо мамографії: що слід знати жінкам?

Опубліковано  20.10.2023

Ерік Вінер (Eric Winer), доктор медичних наук, директор Єльського онкологічного центру (Yale Cancer Center), а також президент та головний лікар онкологічної лікарні Смілоу системи охорони здоров’я Єльського університету в Нью-Хейвені (Smilow Cancer Hospital Yale New Haven Health System), пояснив, що багато років ведуться суперечки про те, коли жінкам віком 40–50 років слід починати проходити мамографію. Також Е. Вінер розповів про зміни в рекомендаціях Цільової групи профілактичних служб США (Preventive Services Task Force — USPSTF) щодо скринінгу раку молочної залози.

Наприклад, Американське онкологічне суспільство (American Cancer Society — ACS) рекомендує жінкам із середнім ризиком розвитку онкопатології молочної залози проходити мамографію щороку у віці 45–54 років. Жінки віком 55 років і старше можуть переходити на мамографію 1 раз на 2 роки або продовжувати проходити мамографію щороку.

Нові рекомендації призначені для жінок у віці 40 років і старше і мають середній ризик розвитку раку молочної залози.

Група підготувала оновлені рекомендації на основі систематичного огляду досліджень, що порівнює ефективність стратегій скринінгу раку молочної залози на основі мамографії за віком початку та припинення скринінгу, а також інтервалів скринінгу, використання додаткових методів візуалізації, ризику летального наслідку від онкопатології.

Жінкам, у яких виявлено середній ризик розвитку раку молочної залози, слід починати проходити мамографію у віці 40 років, а потім проходити обстеження 1 раз на 2 роки до досягнення 74 років. Однак доктор Е. Вінер пояснив, що жінкам, у яких у родича 1-го ступеня спорідненості (тобто у матері та сестри) діагностовано рак молочної залози, зазвичай рекомендовано починати скринінг на 10 років раніше того віку, в якому у родички діагностовано онкопатологію.

Донедавна USPSTF рекомендувала жінкам починати проходити мамографію — рентгенівське дослідження грудей, показане для виявлення раку та інших захворювань молочної залози — у віці 50 років.

Нова рекомендація не поширюється на жінок, що належать до групи високого ризику, зокрема тих, у кого виявлено рак молочної залози, які є носіями генетичних мутацій, що підвищують ризик розвитку онкопатології, та мають високу ймовірність ураження молочної залози при попередніх біопсіях або зазнали високої дози опромінення грудної клітки у віці до 30 років. Частоту скринінгу раку молочної залози у жінок цієї категорії лікар визначає індивідуально.

Жінкам із групи низького ризику рекомендовано починати проходити мамографію у віці 45 років та старше.

Важливо, що за оцінками низки експертів, щорічна мамографія не приносить жодної користі порівняно з її проведенням раз на 2 роки. У той же час доктор Е. Вінер пояснив, що молодим жінкам, особливо з групи високого ризику, слід виявити обережність і робити мамографію щороку до 55 років.

Які кроки можуть зробити жінки для профілактики розвитку раку молочної залози?

  • У дослідженнях встановлено, що регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик онкопатології.
  • Підтримка оптимальної маси тіла також сприяє зниженню цього ризику.

Рак молочної залози є 2-м за частотою раком у жінок США.

Жінки повинні знати, що методи лікування онкопатології молочної залози постійно вдосконалюються. Крім того, важливо, що чим раніше діагностовано рак молочної залози, тим вища ефективність лікування.

За матеріалами www.yalemedicine.org

Опубліковано  20.10.2023

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