Товариство судинної хірургії (Society for Vascular Surgery), Американський венозний форум (American Venous Forum) та Американське товариство вен та лімфатичних судин (American Vein and Lymphatic Society) опублікували рекомендації з діагностики та лікування при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок.

Пітер Гловіцкі (Peter Gloviczki), доктор медичних наук з клініки Майо в Рочестері (Mayo Clinic in Rochester), штат Міннесота, з колегами провели систематичний огляд та метааналіз досліджень ефективності лікування пацієнтів з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок. На підставі отриманих результатів аналізу було сформульовано рекомендації щодо терапії таких хворих.

Опубліковані матеріали включають рекомендації щодо обстеження пацієнтів з варикозним розширенням вен 2-го клінічного класу, етіології, анатомії, патології. Автори відзначають, що дуплексне ультразвукове сканування показане як діагностичний метод вибору для оцінки венозного рефлюксу у пацієнтів із хронічним захворюванням вен нижніх кінцівок.

Рекомендації включають різні діагностичні методи, види оперативних та консервативних методів лікування, а також поради щодо подальшого спостереження за станом пацієнта після проведення терапії.

Так, наприклад, хворим із симптоматичним варикозним розширенням вен та аксіальним рефлюксом у великій або малій підшкірній вені рекомендується оперативне втручання. За оцінками експертів, хірургічне лікування є ефективнішим порівняно з тривалим носінням компресійного трикотажу. Як термічна, так і нетермічна абляція від рівня паху до рівня нижче коліна рекомендується пацієнтам із симптоматичним аксіальним рефлюксом великої підшкірної вени.

Хворим із симптоматичним рефлюксом у передню додаткову або задню додаткову велику підшкірну вену рекомендується проведення абляції рефлюксуючого венозного стовбура та супутня флебектомія або склеротерапія (у тому числі із застосуванням полідоканолу) під ультразвуковим контролем.

Пацієнтам після оперативного втручання рекомендовано наступне спостереження протягом щонайменше 3 міс. Хворим з рецидивними симптомами показано більш тривале спостереження. У пацієнтів із залишковими симптомами після оперативного лікування слід виконати дуплексне ультразвукове сканування з метою оцінки стану венозного русла.

П. Гловіцкі наголосив, що основна мета розробки цих рекомендацій полягала в тому, щоб врахувати останні наукові дані та надавати пацієнтам ефективне, науково обґрунтоване лікування.

Рекомендації опубліковані в журналі «Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.jvsvenous.org