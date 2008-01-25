Нові перспективи терапії пацієнтів із розсіяним склерозом

В одному з останніх досліджень продемонстровано, що зараження вірусом Епштейна — Барр (ВЕБ) значно підвищує ризик розвитку розсіяного склерозу. У дослідженнях були також виявлені інфіковані ВЕБ імунні клітини у пацієнтів з розсіяним склерозом.

Чому ВЕБ підвищує ризик розвитку розсіяного склерозу, сьогодні не відомо. Імовірно, що через структурну схожість вірусних білків ВЕБ і білків мієлінових оболонок цей вірус здатний викликати аутоімунну реакцію на мієлін.

Терапія, націлена на інфіковані ВЕБ-клітини і плазматичні клітини, потенційно може виявитися ефективною в лікуванні пацієнтів з розсіяним склерозом.

Сьогодні розпочато І фазу досліджень експериментального препарату для Т-клітинної імунотерапії під назвою ATA118, який впливає на ВЕБ-інфіковані клітини у пацієнтів з розсіяним склерозом.

У дослідженні взяли участь 24 пацієнти. Після 12 міс прийому ATA188 у 20 з них спостерігалося клінічне поліпшення чи припинення прогресування захворювання.

Надалі 18 пацієнтів продовжили приймати препарат до 39 міс. При цьому у 9 з них було досягнуто стійкого підвищення працездатності, у 7 — виявлено ознаки ремієлінізації. Ремієлінізація — процес відновлення пошкоджень мієлінової оболонки (захисного покриття навколо нервових волокон) у центральній нервовій системі, включаючи головний та спинний мозок.

При цьому перші ознаки клінічного поліпшення у хворих були відзначені вже через 6 міс після початку терапії. У жодного з пацієнтів не було зареєстровано серйозних побічних ефектів. При цьому в дослідженні було виявлено лінійний зв’язок між дозою препарату та клінічним ефектом: чим вищою була доза, що приймалася пацієнтом, тим більш вираженим був клінічний ефект.

Марк Фрідман (Mark Freedman), доктор медичних наук, професор неврології Університету Оттави (University of Ottawa), пояснив, що розсіяний склероз — це прогресуюче захворювання, при якому знижується працездатність пацієнтів і не спостерігається спонтанних поліпшень клінічного стану або спонтанної ремієлінізації (за даними магнітно-резонансної томографії — МРТ).

Барбара Гісер (Barbara Giesser), доктор медичних наук, невролог і спеціаліст з розсіяного склерозу в Тихоокеанському інституті неврології в Медичному центрі Провіденс-Сент-Джон в Санта-Моніці (Pacific Neuroscience Institute в Providence Saint John’s Health Center, Santa Monica), пояснила що, мабуть, більшість пацієнтів із розсіяним склерозом інфіковані ВЕБ. Цей вірус містить білок, аналогічний такому, що входить до складу мієлінових оболонок. Коли імунна система організму атакує вірус, вона також атакує мієлін. Таким чином, пригнічення вірусу зменшує кількість тригерів для аутоімунних реакцій на мієлін.

Алекс Чепмен (Alex Chapman), віцепрезидент з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю в Atara Biotherapeutics, Inc., пояснив, що A188 може впливати на два механізми пошкодження мієліну: переривати клітинно-опосередкований аутоімунний каскад, ключову роль у якому відіграють В-клітини, інфіковані ВЕБ, та зменшувати утворення антимієлінових антитіл, які продукують інфіковані ВЕБ плазматичні клітини.

Дослідники вважають, що цей новий метод лікування пацієнтів з розсіяним склерозом потенційно може запобігти прогресуванню захворювання та розвитку непрацездатності у хворих із цією патологією. Вони планують проведення рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження II фази для подальшої оцінки ефективності та безпеки ATA188 у пацієнтів з прогресуючим розсіяним склерозом.

За матеріалами www.medicalnewstoday