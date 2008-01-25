Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїНові науково обґрунтовані рекомендації з лікування бляшкового псоріазу

Нові науково обґрунтовані рекомендації з лікування бляшкового псоріазу

Опубліковано  18.08.2021

На даний час Альянс таргетної терапії (Targeted Therapies Alliance) надає ряд науково обґрунтованих порад і рекомендацій, які допомагають дерматологам та їхнім пацієнтам ухвалювати спільні рішення при лікуванні бляшкової форми псоріазу.

За словами представника NPS MedicineWise Джонатана Дартнелла (Jonathan Dartnell), псоріаз з бляшками є поширеним системним запальним захворюванням, яке в основному вражає шкіру.

Хоча цей стан на даний час не піддається лікуванню, його перебіг можна добре контролювати. Саме тому пацієнтам із бляшковим псоріазом потрібна підтримка, завдяки якій вони краще розуміють суть свого захворювання та дотримуються призначених схем терапії.

Рекомендації з лікування бляшкового псоріазу були створені в тісній співпраці членів Альянсу таргетної терапії з Австралійсько-азіатським коледжем дерматологів (Australasian College of Dermatologists) і Австралійською асоціацією псоріазу (Psoriasis Australia).

Д. Дартнелл повідомляє, що ці рекомендації охоплюють препарати топічної та системної терапії, фототерапію. Нові рекомендації включають:

  • інформаційний бюлетень, у якому представлений огляд варіантів місцевого лікування (наприклад креми та мазі) та питання, які пацієнт може поставити своєму лікарю для кращого розуміння обраної схеми лікування;
  • поради щодо прийняття рішення. Вони допомагають пацієнтам обговорити зі своїм лікарем варіанти лікування, якщо топічних засобів недостатньо;
  • план дій, інформацію для розвінчання деяких міфів і поради щодо низькодозової терапії метотрексатом.

Нові рекомендації з дерматології є частиною більш широкої трирічної програми. Мета цієї програми — забезпечення найкращих медичних і економічних результатів від застосування біологічних та інших спеціалізованих препаратів. Вони доповнюють наявні рекомендації Альянсу таргетної терапії, орієнтовані на лікування пацієнтів з гастроентерологічними і ревматологічними захворюваннями.

За матеріалами www.news-medical.net/news

Опубліковано  18.08.2021

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини