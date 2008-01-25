На даний час Альянс таргетної терапії (Targeted Therapies Alliance) надає ряд науково обґрунтованих порад і рекомендацій, які допомагають дерматологам та їхнім пацієнтам ухвалювати спільні рішення при лікуванні бляшкової форми псоріазу.

За словами представника NPS MedicineWise Джонатана Дартнелла (Jonathan Dartnell), псоріаз з бляшками є поширеним системним запальним захворюванням, яке в основному вражає шкіру.

Хоча цей стан на даний час не піддається лікуванню, його перебіг можна добре контролювати. Саме тому пацієнтам із бляшковим псоріазом потрібна підтримка, завдяки якій вони краще розуміють суть свого захворювання та дотримуються призначених схем терапії.

Рекомендації з лікування бляшкового псоріазу були створені в тісній співпраці членів Альянсу таргетної терапії з Австралійсько-азіатським коледжем дерматологів (Australasian College of Dermatologists) і Австралійською асоціацією псоріазу (Psoriasis Australia).

Д. Дартнелл повідомляє, що ці рекомендації охоплюють препарати топічної та системної терапії, фототерапію. Нові рекомендації включають:

інформаційний бюлетень, у якому представлений огляд варіантів місцевого лікування (наприклад креми та мазі) та питання, які пацієнт може поставити своєму лікарю для кращого розуміння обраної схеми лікування;

поради щодо прийняття рішення. Вони допомагають пацієнтам обговорити зі своїм лікарем варіанти лікування, якщо топічних засобів недостатньо;

план дій, інформацію для розвінчання деяких міфів і поради щодо низькодозової терапії метотрексатом.

Нові рекомендації з дерматології є частиною більш широкої трирічної програми. Мета цієї програми — забезпечення найкращих медичних і економічних результатів від застосування біологічних та інших спеціалізованих препаратів. Вони доповнюють наявні рекомендації Альянсу таргетної терапії, орієнтовані на лікування пацієнтів з гастроентерологічними і ревматологічними захворюваннями.

За матеріалами www.news-medical.net/news