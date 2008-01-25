Нові можливості застосування МРТ у кардіології

У новому дослідженні, проведеному вченими з Лондонського університету королеви Марії (Queen Mary University of London) у співпраці з колегами з Барселонського університету (University of Barcelona) було проаналізовано дані магнітно-резонансної томографії (МРТ) 27 000 учасників Британського Біобанку (UK Biobank).

Британський Біобанк — це масштабне когортне дослідження. Воно включає докладні дані понад 500 000 чоловіків та жінок віком 40–69 років з різних районів Великобританії. Протокол дослідження включає анкетування, аналізи крові на вибрані біомаркери та у частини учасників — МРТ-візуалізацію, а також дані про звернення учасників за медичною допомогою, випадки стаціонарного лікування та летальні наслідки.

У дослідженні було продемонстровано ефективність радіомічного методу аналізу зображень серця, отриманих за допомогою МРТ. Радіоміка (Radiomics) — новий напрямок у медичній науці. Він полягає у тому, що для інтерпретації даних, отриманих за допомогою різних методів візуалізації, зокрема МРТ, застосовується їх цифрова обробка і оцінка із застосуванням математичних алгоритмів. Таким чином оцінюється ймовірність певних патологічних станів та мікроскопічних змін, виходячи з наявних макроскопічних зображень органів.

Так, дослідники детально вивчили морфологічні та структурні показники серця та припустили, що багато факторів ризику розвитку серцевих захворювань, включаючи чоловічу стать, цукровий діабет, високий рівень артеріального тиску, високий рівень холестерину в крові та куріння, призводять до розвитку морфологічних порушень у міокарді. Раніше в епідеміологічних дослідженнях було показано зв’язок цих факторів ризику з розвитком як серцево-судинних захворювань, так і серцево-судинних подій (нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт та транзиторна ішемічна атака). Але кореляція структурних змін міокарда у учасників, що не мають серцево-судинних захворювань, залежно від наявності у них факторів ризику розвитку таких хвороб була проаналізована вперше. Сучасні методи візуалізації, що застосовуються у кардіології, не спроможні повністю відобразити складність структури серця. Застосовуючи метод радіоміки для оцінки даних, наданих за допомогою МРТ-сканування, можна отримати більш точні дані про морфологічний стан серця, ніж при використанні стандартних методів візуалізації.

Доктор Захра Раїсі-Естабраг (Zahra Raisi-Estabragh), викладач кардіології в Лондонському університеті королеви Марії, розповіла, що у дослідженні було виявлено відмінності в лінійних розмірах, структурі та стані міокарда залежно від статі та віку, а також кореляцію структурних змін та наявності в учасників дослідження факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Було відзначено відмінності у патернах ремоделювання міокарда у чоловіків та жінок за наявності різних факторів ризику серцево-судинних хвороб. Дослідження є частиною ширшої дослідницької програми розробки методів радіомічної візуалізації. З. Раїсі-Естабраг вважає, що цей новий метод може забезпечити вищу точність діагностики, прогнозування потенційного ризику та дослідження патоморфологічних змін, що лежать в основі розвитку серцево-судинних захворювань.

На даний час дослідники вивчають зв’язок між морфологічними змінами у серцевому м’язі та ризиком розвитку нападів стенокардії. Доктор З. Раїзі-Естабраг наголошує на необхідності подальших досліджень як впливу факторів ризику на стан серцевого м’яза, так і зв’язку виявлених змін з потенційним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.frontiersin.org