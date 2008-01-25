Нові можливості нехірургічного лікування міоми матки

Міома матки є найчастішим показанням до проведення гістеректомії. Жінки, які зазнали гістеректомії, більше не можуть мати дітей. При цьому міоматозні вузли (фіброміоми) часто діагностують у жінок репродуктивного віку — віком 20–40 років. Фіброміома може призвести до розвитку рясних менструальних кровотеч, больового синдрому та безпліддя.

Доктор Мішель Луї (Michelle Louie), оперуючий гінеколог і фахівець із лікування міом клініки Мейо (Mayo Clinic), пояснила, що існує нова нехірургічна процедура видалення міоми.

Фіброміоми — це м’язові пухлини, які ростуть у стінках матки. Найчастіше вони доброякісні.

«Навіть невеликі міоми, залежно від їхнього розташування, можуть зумовити порушення менструального циклу або рясні менструації», — додала лікар. Вона повідомила, що новий мінімально інвазивний метод лікування, який називають «радіочастотною абляцією», дозволяє ефективно видалити міому.

М. Луї наголосила, що ця технологія не вимагає проведення розрізу тканини матки для видалення міоми.

Лікарі вводять у міому голкоподібний пристрій, що генерує радіочастотні теплові хвилі. У такий спосіб тканина міоми руйнується та її розмір зменшується.

Важливо, що після процедури немає тривалого відновлення. Доктор пояснила, що, за її оцінками, відновлення після радіочастотної абляції міоми відбувається найбільш швидко порівняно з іншими доступними техніками лікування/видалення міоми.

Симптоми міоми матки:

біль під час статевого акту;

біль у ділянці таза, відчуття тиску в малому тазі;

рясні або тривалі менструації;

часте сечовипускання.

За матеріалами www.medicalxpress.com