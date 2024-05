Нові дані про неконтрольоване запалення у пацієнтів з COVID-19

У журналі «Circulation Research» нещодавно опубліковані результати нового дослідження. Воно присвячене вивченню механізмів, за якими у пацієнтів з COVID-19 змінюється вироблення захисних молекул, відомих як спеціалізовані про-дозвільні медіатори (СПМ).

Результати дослідження демонструють, що лікарські засоби, які підвищують синтез СПМ, такі як дексаметазон або препарати на основі СПМ, можуть відігравати ключову роль у пригніченні запалення у цих пацієнтів.

На даний час мало відомо про механізми, які призводять до неконтрольованого запалення у пацієнтів з COVID-19.

У дослідженні виявлено зв’язок між зниженням рівня СПМ в крові і порушенням реакції лейкоцитів у пацієнтів з більш тяжким перебігом хвороби. Також встановлено, що дексаметазон, перший препарат, схвалений для лікування пацієнтів з COVID-19, підвищує рівень СПМ у пацієнтів. Окрім того, обробка лейкоцитів за допомогою СПМ стимулювала їхню функцію та знизила експресію молекул, пов’язаних з поширенням запалення. Розуміння цих механізмів допоможе знайти нові шляхи до розробки методів лікування, що обмежують тяжкість захворювання у пацієнтів з COVID-19.

У цьому дослідженні пропонується нове розуміння порушених біологічних процесів, які зумовлюють підвищення тяжкості захворювання у пацієнтів з COVID-19. Показано, що в обмеженні запалення у цієї групи пацієнтів можуть відігравати ключову роль лікарські засоби, які збільшують вироблення СПМ, такі як дексаметазон або препарати на основі СПМ.

Джесмонд Даллі (Jesmond Dalli), професор молекулярної фармакології і директор відділу ліпідних медіаторів Лондонського університету королеви Марії (Lipid Mediator Unit Director at Queen Mary University of London), відзначає, що властивість дексаметазону підвищувати синтез СПМ була несподіваним відкриттям. Це відкриття припускає, що СПМ може служити біомаркером для визначення ефективності дексаметазону для пригнічення запальної реакції у пацієнтів з COVID-19. Ще одним важливим відкриттям було те, що рівні СПМ в крові залишалися зміненими через кілька тижнів після зникнення клінічних симптомів.

У дослідженні оцінювали вплив коронавірусної інфекції COVID-19 на імунні реакції. При цьому вперше вивчали доцільність використання СПМ для корекції лейкоцитарних реакцій. У літературі докладно висвітлена захисна роль цих молекул в обмеженні запалення як при вірусних, так і при бактеріальних інфекціях. Передбачається, що СПМ і лікарські засоби на основі СПМ можуть пригнічувати запальні реакції при інфекційних захворюваннях без порушення здатності імунної системи протистояти патогену.

Мауро Перретт (Mauro Perretti), декан з досліджень Школи медицини і стоматології (School of Medicine and Dentistry), повідомив, що це дослідження є прекрасним прикладом продуктивного партнерства між Шпиталем Св. Варфоломія (St Bartholomew’s Hospital, Barts), його Трастом Національної системи охорони здоров’я (Barts NHS Trust) і Лондонською школою медицини при Королеві Мері (London School of Medicine at Queen Mary) — партнерства, створеного у складних умовах, але успішного завдяки ентузіазму вчених і практикуючих лікарів. У статті представлені фундаментальні дані про те, як шляхи вирішення патологічного процесу впливають на перебіг коронавірусної хвороби, відкриваючи можливості для нових методів лікування і нових маркерів для прогнозування результатів лікування пацієнтів.

