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Новини медицини та фармаціїНові антикоагулянтні властивості диметилфумарату для лікування ДВС-синдрому при сепсисі та COVID-19

Нові антикоагулянтні властивості диметилфумарату для лікування ДВС-синдрому при сепсисі та COVID-19

Опубліковано  21.06.2023

Вчені із Дублінського Триніті-коледжу (Trinity College Dublin), Ірландія, нещодавно встановили, що препарат диметилфумарат здатний блокувати згортання крові при різних інфекціях, що вселяє надію на можливість його застосування для лікування цілого ряду захворювань, наприклад, загрозливого для життя синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВС-синдрому), що досить часто виникає внаслідок тяжких бактеріальних інфекцій, що супроводжуються сепсисом, або деяких вірусних інфекцій, таких як COVID-19.

У провідному міжнародному журналі «Nature Communications» доктор Трістрам Райан (Dr. Tristram Ryan) та професор Люк О’Ніл (Professor Luke O’Neill) із Інституту біомедичних наук Тринінті (Trinity Biomedical Sciences Institute (TBSI)) з колегами із Королівського коледжу хірургів в Ірландії (Royal College of Surgeons in Ireland), Польщі, Німеччини та Австралії описують, що диметилфумарат та споріднений з ним експериментальний лікарський засіб під назвою 4-OI здатні зупинити коагуляцію за рахунок зниження продукції тканинного фактора згортання крові (фактора згортання крові III).

Вчені показали, що антикоагулянтний механізм диметилфумарату включає блокаду специфічних білків — інтерферонів, які сприяють вивільненню тканинного фактора згортання крові.

Д-р Райан зазначив: «ДВС-синдром є однією із основних причин смерті в усьому світі, тому ми сподіваємося, що наші результати можуть привести до появи нових методів лікування, які врятують життя людей».

Команда дослідників продемонструвала, що загрозливе для життя згортання крові може бути попереджено у мишей, що були заражені кишковою паличкою — E. coli та золотистим стафілококом — Staph. aureus, а також у відповідь на дію вірусу SARS-CoV2, що викликає COVID-19.

Вчені також виявили, що процес згортання крові було порушено у зразках крові пацієнтів лікарні Сент-Джеймс (St James’s hospital) із тяжким перебігом COVID-19.

«Ми сподіваємося, що наша робота сприятиме створенню більш ефективних методів лікування, щоб зупинити небезпечне згортання крові, яке може виникнути у пацієнтів із тяжкими інфекціями, включаючи COVID-19», — зазначив професор О’Ніл.

Д-р Райан додав: «Диметилфумарат вже застосовується для лікування таких захворювань, як псоріаз та розсіяний склероз, та може бути використаний для лікування сепсису та COVID-19, а 4-OI може бути задіяний для розробки абсолютно нової терапії».

За матеріалами worldpharmanews.com

Опубліковано  21.06.2023

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