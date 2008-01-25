У ході нового дослідження вивчали, чи може прийом ацетилсаліцилової кислоти (АСК), що зазвичай застосовується в якості знеболювального, поєднано з імунотерапевтичним препаратом авелумабом підвищити його ефективність у пацієнток з раком молочної залози. Застосування комбінації АСК та авелумабу потенційно знижує ризик летального наслідку в результаті цього захворювання.

Клінічні дослідження фінансуються програмою Breast Cancer Now Catalyst. Ця програма спрямована на прискорення прогресу в дослідженнях раку молочної залози на світовому рівні за рахунок інновацій і співпраці. Перспективність дослідження полягає в можливості розробки нових методів лікування для 8 тис. жінок, у яких щорічно у Великобританії діагностується тричі негативний рак молочної залози — малопоширений, але часто більш агресивний тип онкопатології, який непропорційно вражає молодих жінок і представниць негроїдної раси.

Тричі негативний рак молочної залози належить до групи різнорідних пухлин молочної залози. Цей діагноз встановлюється за відсутності всіх 3 критеріїв, використовуваних для класифікації захворювання: рецептор естрогену (ER), рецептор прогестерону (PR) та рецептор 2 епідермального фактора росту людини (HER2). Ці рецептори успішно використовувалися для розробки безлічі таргетних методів лікування інших типів раку молочної залози. Однак відсутність цих рецепторів у пухлинних клітинах при тричі негативному раку молочної залози означає, що варіанти лікування цього типу онкопатології зазвичай обмежуються комбінацією хірургічного втручання, хіміотерапії та променевої терапії.

Ракові клітини можуть пригнічувати сигнали імунної системи і таким чином виживати. Однак імунотерапія — це препарати, які допомагають імунній системі розпізнавати й атакувати ракові клітини. Деякі імунотерапевтичні препарати вже застосовуються при лікуванні вторинного тричі негативного раку молочної залози, але вони підходять не всім. У результаті попередніх досліджень було встановлено, що поєднання імунотерапевтичного препарату, такого як авелумаб, з АСК допомагає контролювати зростання пухлини у мишей більш успішно, аніж монотерапія імунотерапевтичними препаратами. Така комбінація препаратів може бути більш ефективною і для людини.

Аналіз опублікованих досліджень Кардіфського університету (Cardiff University) показав, що прийом АСК сприяє зниженню ризику летального наслідку при раку молочної залози. Огляд і аналіз 118 опублікованих досліджень обсервацій за участю пацієнтів з 18 різними видами раку показали, що виживаність хворих, які з різних причин приймали АСК, на 20% вища в порівнянні з такою в пацієнтів, які не приймали АСК.

Це клінічне дослідження проводиться під керівництвом доктора Енн Армстронг (Anne Armstrong) з трастового фонду Christie Національної служби охорони здоров’я (Christie NHS (National Health Service) Foundation Trust) у Манчестері. У дослідженні оцінюється, чи може АСК підвищити чутливість пухлинних клітин до імунотерапії у пацієнтів з тричі негативним раком молочної залози. Планується оцінка ефективності авелумабу в поєднанні з АСК і без неї. Причому таке лікування планується застосовувати до радикальної операції та хіміотерапії.

Після такої терапії будуть вивчатися зразки пухлинної тканини. У разі, якщо буде встановлено, що АСК підвищує ефективність імунотерапії, будуть розгорнуті додаткові клінічні дослідження щодо можливості застосування комбінації АСК з авелумабом при невиліковному вторинному тричі негативному раку молочної залози.

Е. Армстронг відзначає, що не всі види раку молочної залози добре піддаються імунотерапії. У результаті попередніх досліджень було встановлено, що АСК може підвищити ефективність деяких імунотерапевтичних препаратів за рахунок зменшення викиду імуносупресивних молекул раковими клітинами. Протизапальні препарати, такі як АСК, можуть виявитися засобом, який підвищує ефективність імунотерапії при одночасному застосуванні.

АСК — препарат широко доступний і дешевий у виробництві. Дослідники висловлюють надію, що АСК буде достовірно підвищувати ефективність імунотерапії, що призведе до розробки нових схем лікування раку молочної залози.

Д-р Саймон Вінсент (Simon Vincent), директор з досліджень, підтримки і впливу компанії Breast Cancer Now, повідомляє: «8 тис. жінок, у яких у Великобританії діагностовано тричі негативний рак молочної залози, щорічно стикаються з невтішною реальністю обмежених варіантів лікування. Раніше проведені дослідження показали, що АСК може потенціювати різні схеми лікування онкологічних захворювань, і ми сподіваємося, що дослідження доктора Армстронг продемонструє такий самий ефект для пацієнтів з тричі негативним раком молочної залози».

Програма Catalyst спрямована на активізацію досліджень у сфері раку молочної залози за допомогою 28 інноваційних дослідницьких проєктів щодо раку молочної залози, включаючи клінічні дослідження, які проводяться у Великобританії і Європі. Усі ці проєкти націлені на поліпшення схем лікування пацієнтів з раком молочної залози.

За матеріалами www.news-medical.net/news