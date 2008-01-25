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Новини медицини та фармаціїНове дослідження: позитивний вплив терапії нейролептиками при психозі, пов'язаному з деменцією

Нове дослідження: позитивний вплив терапії нейролептиками при психозі, пов'язаному з деменцією

Опубліковано  23.07.2021

Опубліковані докази позитивного впливу антипсихотичного препарату пімавансерину на осіб з психозом, пов’язаним з деменцією.

У всьому світі сьогодні живе близько 45 млн осіб із хворобою Альцгеймера. Приблизно у половини з них відзначають психотичні епізоди, а при деяких інших формах деменції ця цифра є ще більшою.

Психоз пов’язаний з більш швидким прогресуванням деменції. Незважаючи на це, не існує схваленого безпечного та ефективного лікування цих особливо тривожних симптомів. У людей з деменцією широко застосовуються нейролептики, що чинять седативний ефект, стають причиною падіння та асоційовані з підвищеним ризиком летального наслідку.

Терапевтичний ефект пімавансерину пов’язаний з тим, що він блокує рецептори серотоніну 5HT2A і не взаємодіє з рецепторами дофаміну. Він схвалений до застосування в США для лікування галюцинацій та марення в осіб з психозом внаслідок хвороби Паркінсона.

У новій статті, опублікованій у «Медичному журналі Нової Англії» («New England Journal of Medicine»), описується клінічне дослідження, в якому брали участь 392 людини з психозом, пов’язаним з хворобою Альцгеймера, хворобою Паркінсона, деменцією з тільцями Леві, лобово-скроневою чи судинною деменцією. Усі пацієнти отримували пімавансерин протягом 12 тиж. Тим, хто досягнув порога послаблення симптомів, надалі призначали пімавансерин чи плацебо протягом періоду до 26 тиж.

Дослідження було припинене достроково через високий показник ефективності терапії. Із 351 учасника у 217 (61,8%) зафіксовано досягнення порогового ефекту від терапії. Надалі 112 пацієнтам було призначено плацебо, а 105 — пімавансерин. Рецидив спостерігався у 28 з 99 пацієнтів (28,3%) у групі плацебо, у порівнянні з 12 з 95 (12,6%) у групі пімавансерину, при чому пімавансерин більш ніж у 2 рази знижував частоту рецидивів та продемонстрував стабільний терапевтичний ефект.

Професор Клайв Баллард (Clive Ballard), декан медичної школи Ексетерського університету (University of Exeter Medical School), зазначив, що психоз відмічають майже у 50% всіх людей з деменцією. Це особливо тривожний симптом, але на даний час немає безпечного та ефективного лікування. Відомо, що на теперішній час застосування нейролептиків обмежене, і в провідних практичних посібниках рекомендується призначати їх на термін не більше 12 тиж особам з деменцією. Сьогодні існує потреба в розробці альтернативних методів лікування.

Частота рецидивів у групі пімавансерину була нижчою, ніж у групі плацебо, що вказує на те, що переваги лікування можуть зберігатися з плином часу. Однак потрібні подальші, більш тривалі і великомасштабні дослідження. У дослідженні встановлено, що головний біль, інфекція сечовивідних шляхів і закрепи частіше виникали в групі пімавансерину. Але його застосування не було асоційоване з підвищенням смертності або розвитком інших серйозних ускладнень, таких як інсульт, які, як відомо, діагностуються при прийомі інших нейролептиків.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  23.07.2021

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