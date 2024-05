Європейський консорціум PRISMAP (PRoduction of high purity Isotopes by mass Separation for Medical Application) забезпечить доступ до нових радіоізотопів для медичних досліджень і сприятиме розробці нових радіофармакологічних препаратів.

PRISMAP — європейська програма з медичних радіонуклідів, що реалізується в колаборації з Національною фізичною лабораторією (National Physical Laboratory — NPL). Основним напрямком роботи є суттєва зміна ситуації з новими медичними радіонуклідами, що з’являються.

Згідно з даними NPL, ядерна терапія та молекулярна візуалізація широко використовуються в лікарнях і можуть значно поліпшити результати пацієнтів при багатьох захворюваннях, особливо дисемінованому раку. Однак сьогодні основним чинником, що обмежує розвиток цього напрямку, є труднощі з отриманням радіонуклідів, які ще не з’явилися в комерційному доступі.

У NPL заявили, що хоча на сьогодні синтезовано понад 3000 різних радіоізотопів, лише деякі з них регулярно використовуються в ядерній медицині або молекулярній візуалізації. Причиною цього є той факт, що на етапі розробки та на ранніх етапах біомедичних досліджень нових радіофармакологічних препаратів доступ до радіонуклідів є обмеженим. PRISMAP прагне сприяти цьому процесу, забезпечуючи доступ до нових радіоізотопів високого ступеня чистоти для медичних досліджень.

Радіоізотопи, що використовуються в ядерній медицині, синтезуються в лабораторії двома основними методами: методом нейтронного опромінення в ядерному дослідницькому реакторі, протонним методом, або методом α-опромінення за допомогою прискорювача частинок. Розмір та енергія прискорювача частинок визначають тип виробленого радіоізотопа. На даний час у багатьох лікарнях використовуються невеликі компактні пристрої, що забезпечують доступ до радіоізотопів, звичайно використовуваних сьогодні; однак для виробництва нових радіоізотопів, які на даний час недоступні, необхідна апаратура з більш високою енергією.

Створення нових радіоізотопів є більш складним завданням, ніж просто необхідність в іншому обладнанні. Процес синтезу може також супроводжуватися виникненням небажаної радіоактивності, яка впливає на якість лікарського препарату, може викликати побічні ефекти у пацієнта, а також ускладнити процес утилізації відходів в умовах лікарні. Таким чином, потрібні нові методи очищення. У межах PRISMAP розробляються методи, засновані на фізичному поділі мас та радіохімії для досягнення виробництва радіоізотопів високої чистоти, що підходять для лікарських засобів.

PRISMAP також забезпечить негайний доступ до нових радіоізотопів для підтримки поточних досліджень в Європі та за її межами. Він буде здійснюватися через платформу з єдиним доступом, де представлені виробничі можливості та варіанти підтримки.

Окрім того, була створена мережа провідних європейських об’єктів, включаючи ядерні реактори, прискорювачі середньої та високої енергії та радіохімічні лабораторії, яка пропонує найширший каталог радіоізотопів для медичних досліджень. Сепарація за масою доступна на установці CERN MEDICIS, щоб забезпечити фізичний розподіл ізотопів елемента. Окрім того, було створено мережу біомедичних дослідницьких центрів. Центри розташовані поблизу об’єкта виробництва радіоізотопів. На базі цих центрів проводяться дослідження із застосуванням радіоізотопів, які неможливо транспортувати протягом тривалого періоду. Також у цих центрах вивчаються способи застосування нових радіоізотопів, які ще не пройшли ліцензування.

Доступ до радіоізотопів та пов’язаних із ними об’єктів буде надаватися на основі передового досвіду, шляхом подання заявки на доступ до радіоізотопів і, за необхідності, до додаткових біомедичних об’єктів. Відбіркова комісія, що складається з експертів у галузі виробництва радіоізотопів, молекулярної візуалізації та радіонуклідної терапії, обере найкращі проєкти серед претендентів. Перший конкурс заявок буде розпочато до кінця 2021 р. для подання заявок у I кв. 2022 р.

Консорціум PRISMAP, що складається з 23 академічних та дослідницьких інститутів, також працює над розширенням виробництва цих нових радіоізотопів з використанням новітніх технологій виробництва, нових методів очищення та перевірочних досліджень, що демонструють розробку нових методів лікування від випробувального стенду до застосування в рутинній клінічній практиці.

Представники NPL додали, що нові дані будуть генеруватися та збиратися у співпраці з дослідницькими лікарнями та метрологічними інститутами, щоб прискорити і спростити впровадження нових радіоізотопів у медичних закладах. Результати будуть використані для розробки нових навчальних матеріалів для фахівців у різних галузях сектору і навчання лікарів та дослідників, а також для надання рекомендацій Європейській комісії щодо цих нових радіоізотопів.

За матеріалами www.europeanpharmaceuticalreview.com