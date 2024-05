Нова настанова з профілактики внутрішньолікарняної пневмонії

Внутрішньолікарняна пневмонія є найбільш поширеним інфекційним захворюванням, що розвивається у пацієнтів, які отримують стаціонарну медичну допомогу.

У 2022 р. видано настанову «Стратегії запобігання вентилятор-асоційованій пневмонії, вентилятор-асоційованим подіям та внутрішньолікарняній пневмонії, не пов’язаній зі штучною вентиляцією легень, у лікарнях невідкладної допомоги: оновлення 2022 р.» («Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia, Ventilator-Associated Events, and Nonventilator Hospital-Acquired Pneumonia in Acute-Care Hospitals: 2022 Update»).

У цій новій настанові з профілактики внутрішньолікарняної пневмонії виділено практичні рекомендації з профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії (тобто пневмонії, що розвивається у пацієнтів, що знаходяться на штучній вентиляції легень (ШВЛ)), вентилятор-асоційованих подій та внутрішньолікарняної пневмонії новонароджених. Раніше, у 2014 р., було опубліковано попередню редакцію настанови — «Стратегії щодо запобігання вентилятор-асоційованій пневмонії у лікарнях невідкладної допомоги» («Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute-Care Hospitals: 2014 Update). Уперше настанову було випущено у 2008 р.

Новий експертний документ розроблявся Товариством медичної епідеміології (Society for Healthcare Epidemiology — SHEA), Американським товариством інфекційних захворювань (Infectious Diseases Society of America), Американською лікарняною асоціацією (American Hospital Association), Асоціацією професіоналів в області контролю та епідеміології (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology) та Спільною комісією (The Joint Commission). Доктор Майкл Кломпас (Michael Klompas), перший автор настанови, наголосив, що профілактика внутрішньолікарняної пневмонії є складною. Цей діагноз не завжди верифікується за допомогою рентгенологічного дослідження. Нова настанова включає найбільш ефективні заходи профілактики розвитку ускладнень у пацієнтів, які як перебувають на ШВЛ, так і не перебувають.

Сьогодні виділяють такі основні методи профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії:

проведення інтубації лише за суворими показаннями;

мінімізація седації пацієнтів;

перебування пацієнтів на функціональних ліжках з піднятим головним кінцем;

забезпечення догляду за порожниною рота: щоденне чищення зубів;

забезпечення раннього ентерального, а не парентерального харчування;

обслуговування та дезінфекція вентиляційних контурів згідно з інструкцією до апаратів.

Згідно з настановою 2022 р. не рекомендується:

застосування хлоргексидину для догляду за ротовою порожниною;

застосування ультратонких поліуретанових манжет та конічних манжет для ендотрахеальних трубок;

автоматизований контроль тиску в ендотрахеальній манжеті;

частий контроль тиску в ендотрахеальній манжеті.

Для профілактики розвитку внутрішньолікарняної пневмонії, не пов’язаної з ШВЛ, рекомендується проводити регулярний догляд за ротовою порожниною хворих, терапію при дисфагії та комплексну профілактику вірусних інфекцій.

Порівняно з виданням 2014 р. до настанови внесено низку змін:

включено рекомендації з оксигенотерапії із застосуванням назальних канюль та неінвазивної вентиляції легень з позитивним тиском як методів, що дозволяють уникнути інтубації, мінімізувати тривалість інтубації та запобігти повторній інтубації;

внесено зміни до рекомендацій щодо застосування лікарських препаратів седативної дії;

ендотрахеальні трубки з дренажем підв’язкового секрету класифікуються як засоби додаткового догляду (у рекомендаціях 2014 р. вони класифікувалися як засоби, обов’язкові до застосування у дорослих пацієнтів та дітей старшого віку);

внесено рекомендацію щодо щоденного чищення зубів пацієнтам;

додано рекомендацію щодо застосування кофеїну при проведенні екстубації у недоношених новонароджених;

за наявності показань рекомендується проведення ранньої трахеостомії;

пацієнтам з високим ризиком аспірації рекомендується проводити постпілоричне харчування.

Настанову опубліковано в журналі «Infection Control and Hospital Epidemiology».

За матеріалами www.medicalxpress.com www.cambridge.org