Нотатки з реального світу: карипразин

3 роки тому карипразин був представлений в Німеччині для лікування шизофренії. Оскільки клінічні дослідження не повною мірою відображають складні клінічні картини, практичний досвід застосування препарату має особливе значення.

Шизофренія вражає близько 1% населення в цілому. Це складне неоднорідне психічне захворювання з багатьма індивідуальними характеристиками і значно варіює за клінічним перебігом. З появою нових лікарських і немедикаментозних методів лікування медичне обслуговування хворих в останні кілька десятиліть докорінно змінилося і покращилося. Проте, за оцінками, близько 50% хворих на шизофренію не отримують необхідної терапії.

Проблеми терапії шизофренії

Шизофренія може викликати позитивні, негативні і когнітивні симптоми (порушення), а також впливати як на пізнавальні здібності, так і на соціальну функцію. Клінічна картина значно варіює від людини до людини, що потребує індивідуальної терапії. Клінічні дослідження ефективності нейролептиків визначають орієнтир терапії, але не обіцяють її клінічного успіху в окремих випадках. У той час як позитивні симптоми шизофренії часто добре піддаються лікарській терапії, успіх лікування негативних симптомів часто розчаровує.

Важливість реальних даних

У повсякденній практиці, крім яскраво вираженої неоднорідності захворювання, існують різні умови життя пацієнтів. Ще одна невирішена проблема — підтримка прихильності до терапії поза рамками дослідження. За оцінками, близько 50% (20–90% залежно від дослідження) пацієнтів із шизофренією не дотримуються терапії. Існує безліч причин недотримання режиму терапії: серед найбільш поширених — невдоволення ефективністю препарату і стресові побічні ефекти. Клінічні дослідження в контрольованих умовах просто не можуть відобразити ці проблеми терапії шизофренії в повсякденній практиці. Отже, для остаточної оцінки антипсихотичних засобів для лікування шизофренії необхідні реальні дослідження в якості доповнення до клінічних досліджень. Тепер вони доступні і для карипразину.

Карипразин

У 2018 р. карипразин (Реагіла®) з’явився на фармацевтичному ринку Німеччини. У 2019 р. Федеральний об’єднаний комітет (G-BA) підтвердив, що препарат має додаткову перевагу порівняно з препаратом порівняльного дослідження (рисперидон) при довгостроковому лікуванні пацієнтів з переважно негативними симптомами шизофренії. Рецепторний профіль карипразину помітно відрізняється від профілю інших нейролептиків. Як частковий агоніст він зв’язується з дофаміновими рецепторами D2 і D3 і має найвищу спорідненість з рецептором D3 серед усіх нейролептиків. Чинить антипсихотичну дію через рецептор D2. Зв’язування з рецептором D3 зменшує вираженість негативних симптомів. Крім того, це позитивно впливає на потяги і функціональність пацієнта.

Реальний світовий досвід застосування карипразину

Досвід застосування карипразину в реальних умовах хороший і підтверджує хороші результати клінічних досліджень. Перш за все карипразин може поліпшити якість життя пацієнтів, якщо якомога раніше для них відкоригують його дозу. Порівняно з іншими нейролептиками терапія карипразином виявилася відносно безпечною щодо небажаних і стресових побічних ефектів. Акатизія — найбільш частий побічний ефект карипразину (15% пацієнтів). Однак порушення, викликане акатизією, сприймається як легке або помірне. Крім того, вираженість симптомів акатизії можна зменшити за допомогою лікарських засобів і зниження дози карипразину. Цей профіль побічних ефектів, більш сприятливий порівняно з іншими, сприяє дотриманню пацієнтом режиму лікування і, таким чином, підвищує шанси на хороший терапевтичний успіх.

Рекомендації щодо застосування карипразину

На основі опублікованих обсерваційних досліджень і власного досвіду група європейських психіатрів опублікувала огляд з рекомендаціями щодо застосування карипразину у пацієнтів із шизофренією. Лікарі рекомендують призначати карипразин пацієнтам при перших психотичних епізодах з домінуючими негативними симптомами і зі значними побічними ефектами від інших нейролептиків. Автори огляду вважають карипразин препаратом першого вибору для тривалого лікування як у пацієнтів з переважно негативними симптомами, так і у пацієнтів з тяжкими позитивними симптомами. Можлива комбінація карипразину і бензодіазепінів. При певних обставинах застосування карипразину дозволяє знизити дозу інших нейролептиків або, після періоду стабілізації, повністю перейти на більш переносиму монотерапію карипразином.

За матеріалами www.gelbe-liste.de