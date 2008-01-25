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Новини медицини та фармаціїСпіввідношення вуглеводів та жирів: когнітивне здоров'я людей похилого віку

Співвідношення вуглеводів та жирів: когнітивне здоров'я людей похилого віку

Опубліковано  23.06.2023

Вплив компонентів раціону харчування на когнітивне здоров’я завжди вивчався досить широко. Незважаючи на добре задокументований взаємозв’язок між раціоном харчування та когнітивним здоров’ям, дані про вплив кожного із компонентів раціону харчування на когнітивне здоров’я є обмеженими.

Результати дослідження, опубліковані в часописі «Current Developments in Nutrition», вказують на той факт, що низьке співвідношення вуглеводів та жирів у раціоні харчування є корисним для когнітивного здоров’я осіб похилого віку, у яких відзначається ризик розвитку деменції.

Фінське дослідження геріатричних втручань для запобігання когнітивним порушенням та інвалідності (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER)) є багатоцентровим рандомізованим контрольованим дослідженням за участю осіб похилого віку без виражених порушень когнітивної функції.

У цьому дослідженні проаналізовано дані учасників із підвищеним ризиком розвитку деменції.

Самостійно зібрані учасниками дослідження за 3 дні записи про продукти харчування, що споживалися ними, становили самозвіт про їхню дієту.

Також дослідники провели ряд нейропсихологічних тестів із оцінки пам’яті, виконавчих функцій та швидкості обробки інформації досліджуваних осіб похилого віку. Зазначені тести використовувалися для оцінки загальної когнітивної функції як основного показника ефективності.

Співвідношення вуглеводів та жирів використовувалося як первинна прогностична змінна, його порівнювали із вживанням вуглеводів та жирів окремо.

Вторинними прогностичними змінними були вживання білків та співвідношення насичених жирів до загальної кількості жиру.

У дослідження включили 1251 учасника, для яких отримані вихідні дані про раціон харчування та загальну когнітивну функцію.

У ході аналізу отриманих результатів встановлена значуща кореляція між показниками загальної когнітивної функції, самозвітом про вживання вуглеводів, жирів та співвідношенням вуглеводи/жири.

Вживання вуглеводів та співвідношення вуглеводи/жири зумовлювали негативний взаємозв’язок із загальною когнітивною функцією, а вживання жирів — позитивний взаємозв’язок.

Ці взаємозв’язки є більш вираженими в нейропсихологічних тестах пам’яті, що підкреслює значущість складу раціону харчування при хворобі Альцгеймера.

Значущого взаємозв’язку між вживанням білка та загальною когнітивною функцією не виявлено.

Співвідношення насичених жирів до загальної кількості жиру продемонструвало нелінійний взаємозв’язок із загальною когнітивною функцією.

Як відзначають дослідники, у майбутньому є необхідним проведення подальших високоякісних рандомізованих контрольованих досліджень, щоб з’ясувати, чи зниження вмісту вуглеводів або збільшення вмісту жирів у раціоні харчування може поліпшити когнітивну функцію.

За матеріалами news-medical.net

Опубліковано  23.06.2023

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