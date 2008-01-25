Хвороба Паркінсона — дегенеративне захворювання нервової системи, що прогресує з часом. Основними його симптомами є рухові порушення та тремор.

Результати нещодавнього дослідження, проведеного на базі Школи медицини та біомедичних наук Джейкобса в Університеті Буффало, опубліковано в журналі «Molecular Psychiatry».

Старший автор дослідження Цзянь Фен (Jian Feng), доктор філософії, професор фізіології та біофізики в Школі медицини та біомедичних наук Джейкобса, розповів, що отримані в цьому дослідженні дані потенційно можуть мати важливе значення для розробки нових методів терапії при хворобі Паркінсона. Так, у дослідженні було розроблено метод цілеспрямованої диференціації індукованих плюрипотентних стовбурових клітин у дофамінові нейрони A9 (A9 DA). Саме цей тип нейронів зазнає дегенерації при хворобі Паркінсона, що призводить до розвитку рухових порушень.

Дофамінові нейрони A9DA постійно генерують електричні потенціали. Їх електрична активність не залежить від впливу збудливих сигналів від інших нейронів.

Еллісон Брашир (Allison Brashear), доктор медичних наук, віцепрезидент з медичних наук Університету Буффало та декан Школи медицини та біомедичних наук Джейкобса, пояснила, що потенційно цей метод дозволить розробити нові ефективні методи терапії при хворобі Паркінсона.

Ц. Фен пояснив, що у людському мозку існує велика кількість різних типів дофамінових нейронів, і кожен тип відповідає за різні функції мозку. Так, функцією дофамінових нігральних нейронів, також відомих як нейрони A9 DA, є контроль над довільними рухами. Раніше в дослідженнях уже робилися спроби індукувати утворення нейронів цього типу з плюрипотентних стовбурових клітин людини.

У цьому ж дослідженні вперше було індуковано диференціацію дофамінових нейронів А9 з плюрипотентних стовбурових клітин.

Ц. Фен зазначив, що нейрони A9 DA, ймовірно, є найбільшими клітинами в організмі людини. Їх об’єм приблизно вчетверо перевищує такий зрілої людської яйцеклітини. При цьому близько 99% об’єму нейронів цього типу складають аксони. Загальна довжина гілок аксонів одного нейрона A9 DA становить близько 4,5 м. Крім того, нейрони A9 DA постійно генерують потенціали дії. Ці нейрони постійно піддаються впливу дофаміну і високої концентрації кальцію. З огляду на це такі нейрони особливо вразливі до впливу ушкоджуючих факторів.

Ц. Фен зазначив, що метою подальших досліджень є пошук методів профілактики дегенерації нейронів A9 DA при хворобі Паркінсона, а також дослідження потенційної можливості трансплантаційної терапії при хворобі Паркінсона із застосуванням нейронів A9 DA.

Для стимуляції диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин у нейрони A9 DA послідовно застосовується ряд хімічних речовин-морфогенів. Це складний процес, що імітує у пробірці те, що відбувається в період ембріонального розвитку.

Ц. Фен наголосив, що об’єктивних діагностичних тестів для раннього виявлення хвороби Паркінсона не існує. Захворювання діагностують клінічно. При цьому на момент клінічної маніфестації дегенерація нігральних дофамінових нейронів відбувається у пацієнта вже як мінімум протягом десятиліття.

У дослідженні використовували моделі хвороби Паркінсона на тваринах та лінії клітин людини.

За матеріалами www.medicalxpress.com