Ніфуроксазид: запитання та відповіді

Ніфуроксазид — препарат з групи кишкових антисептиків, який за своєю хімічною структурою є похідним нітрофурану. Лікарський засіб пригнічує розмноження більшості представників патогенної кишкової мікрофлори. Механізм дії ніфуроксазиду зумовлений пригніченням активності дегідрогеназу та порушенням синтезу білка в бактеріях. Після перорального прийому ніфуроксазид не всмоктується з травного тракту і створює високу концентрацію в кишечнику. Майже не виявляє системних побічних ефектів.

З якою метою приймають ніфуроксазид?

Ніфуроксазид призначений для лікування осіб з гострою діареєю інфекційної етіології. Деякі виробники також вказують, що препарат можна застосовувати при хронічній діареї.

Проти яких бактерій діє ніфуроксазид?

Ніфуроксазид активний щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів: Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp. Vibrio cholerae.

Як швидко починає діяти ніфуроксазид?

Лікувальний ефект ніфуроксазиду досягається вже з перших годин лікування. Однак діарея як симптом може зберігатися ще протягом певного часу, оскільки навіть після повноцінної ерадикації збудника запальні реакції з боку слизової оболонки кишечнику регресують поступово.

У яких формах випускається ніфуроксазид?

Ніфуроксазид випускають у формі:

таблеток або капсул для внутрішнього прийому 100; 200 мг;

суспензії оральної 200 мг/5 мл, 220 мг/5 мл.

Як правильно приймати препарат ніфуроксазиду?

Ніфуроксазид приймають внутрішньо, незалежно від їди. Дітям віком 6–18 років призначають 200 мг 3–4 рази на добу (інтервал між прийомами — 6–8 год). Дорослим старше 18 років — 200 мг 4 рази на добу (інтервал між прийомами — 6 год).

Лікування ніфуроксазидом не виключає необхідності дотримуватися режиму харчування та регідратації. Якщо діарея не припиняється після 3 діб терапії, необхідно переглянути дозу препарату та прийняти рішення щодо подальшої лікувальної тактики. За необхідності застосовувати супутню регідратаційну терапію в залежності від віку та стану пацієнта та інтенсивності діареї. У разі призначення пероральної або внутрішньовенної регідратації необхідно дотримуватися інструкцій з розведення та застосування призначених для цього розчинів. Слід враховувати рекомендації щодо режиму харчування під час діареї: уникати вживання свіжих овочів та фруктів, гострої їжі, заморожених продуктів та напоїв. Слід віддати перевагу рису. Рішення щодо вживання молочних продуктів приймають залежно від конкретного випадку. Якщо діарея супроводжується клінічними проявами, що вказують на агресивний перебіг захворювання (погіршення загального стану, пропасниця, симптоми інтоксикації), ніфуроксазид слід призначати разом з антибактеріальними лікарськими засобами, які застосовують при кишкових інфекціях, оскільки препарат не всмоктується у кишечнику і не надходить у системний кровотік. Лікарський засіб не призначати як монотерапію при кишкових інфекціях, ускладнених септицемією.

Як приймати ніфуроксазид при отруєнні?

Ніфуроксазид є кишковим антисептиком, а не препаратом для лікування пацієнтів з отруєнням. Хоча симптоми кишкової інфекції та отруєння можуть бути дуже схожими (наприклад нудота, біль у животі), остаточне рішення про тактику лікування повинен приймати лікар.

Скільки днів можна приймати ніфуроксазид?

Зазвичай тривалість курсу лікування ніфуроксазидом становить 5–7 днів, але не більше ніж 7 днів. Якщо протягом перших 3 днів прийому поліпшення не настало, слід звернутися до лікаря.

Чи можна приймати ніфуроксазид на голодний шлунок?

Можна приймати ніфуроксазид як з їжею, так і натще. Лікувальний ефект ніфуроксазиду залежить від рН кишкового вмісту.

Як приймати сироп ніфуроксазиду?

Ніфуроксазид у формі сиропу приймають всередину, незалежно від прийому їжі, через рівні проміжки часу. Перед застосуванням суспензію необхідно збовтати. Для дозування використовується мірна ложка (ємність 5 мл), градуйована по 2,5 мл, що вкладена в упаковку:

діти віком 1–6 міс: по 2,5 мл суспензії 2–3 рази на добу;

діти віком 7 міс — 2 роки: по 2,5 мл суспензії 4 рази на добу;

діти віком 3–7 років: по 5 мл суспензії 3 рази на добу;

діти віком від 7 років і дорослі: по 5 мл суспензії 4 рази на добу.

Які небажані ефекти можуть розвиватися під час прийому ніфуроксазиду?

При прийомі ніфуроксазиду можуть спостерігатися алергічні реакції — алергічний риніт, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, свербіж. Крім того, можуть з’являтися біль у животі, нудота, блювання, загострення діареї. Ці симптоми є транзиторними та не потребують припинення лікування.