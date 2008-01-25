Нічне нетримання сечі в дитячому віці: що робити?

Нічне нетримання сечі, або нічний енурез, є мимовільним виділенням сечі під час сну. У ранньому дитячому віці воно є нормальним. За оцінками експертів, нічне нетримання сечі у дітей віком до 7 років не є патологією. У чому причини і що робити, якщо дитина росте, а нетримання сечі зберігається?

Нічне нетримання сечі є додатковим стресовим чинником для дітей старшого віку. Водночас у більшості з них нічний енурез припиняється самостійно до 12 років.

Існує два основних типи нічного нетримання сечі: первинне: у дитини не спостерігається нетримання сечі вдень, водночас уночі відбувається мимовільне сечовипускання; вторинне: після періоду, коли дитина не мала нічних мимовільних сечовипускань, розвивається рецидив нічного енурезу.

Причини нічного нетримання сечі:

сімейний анамнез: у батьків близько 40–50% дітей з нічним нетриманням сечі у дитинстві відзначали нічний енурез;

цукровий діабет;

інфекція сечовивідних шляхів;

вагініт;

глибокий сон;

невеликий розмір сечового міхура або тривале дозрівання нервів, що іннервують сечовий міхур та сфінктери;

хронічний запор.

Як допомогти дитині залишатися сухою всю ніч?

Лікування зазвичай не потрібне при первинному нічному нетриманні сечі або у дітей віком до 7 років.

Дітям від 7 років і з вторинним нетриманням сечі експерти рекомендують:

обмежити прийом рідини ввечері. Батькам слід заохочувати дитину пити багато рідини протягом дня, щоб уникнути зневоднення та зменшити спрагу ввечері. Уникати напоїв з високим вмістом цукру чи кофеїну ввечері. Слід обмежити прийом напоїв за 2 год до сну;

необхідно включити сечовипускання до переліку ритуалів перед сном. Почніть підготовку до сну з сечовипускання, а потім попросіть дитину сходити до туалету безпосередньо перед тим, як заснути;

встановіть будильник для нічного сечовипускання. Деякі діти можуть залишатися сухими, спорожняючись посеред ночі. Наприклад, один з батьків може встановити будильник, розбудити дитину опівночі, щоб вона сходила в туалет, а потім повернулася в ліжко;

використовуйте сигналізатор вологості чи сечовий будильник. Ці безрецептурні пристрої, які також називають сигналізаторами нічного нетримання сечі, підключаються до сигналізатора з батарейним живленням. При підвищенні вологості внаслідок сечовипускання пристрій будить дитину. Таким чином дитина привчається прокидатися для того, щоб сходити в туалет. Цей підхід потребує часу, мотивації та терпіння як з боку дитини, так і з боку батьків. Водночас він є одним з найбезпечніших;

у разі неефективності перерахованих вище методів слід звернутися до лікаря. Фахівець може порекомендувати прийом рецептурних препаратів. Так, може бути призначено десмопресин. Цей лікарський засіб сприяє затримці води в організмі, тому сечовий міхур дитини не переповнюється за ніч. Є кілька можливих побічних ефектів препаратів, які слід обговорити з лікарем вашої дитини. Ліки більш ефективні у дітей старшого віку, і загальний показник ефективності становить близько 30%.

Що не слід робити при нічному нетриманні сечі у дитини?

Нічне нетримання сечі може засмучувати дітей. Воно може викликати занепокоєння, особливо у дітей, які планують ночівлю з друзями. Батькам слід надавати емоційну підтримку дитині. При цьому не слід:

лаяти дитину. Діти мочаться у ліжко не через лінощі чи агресію. Крик або вираження батьківського розчарування стануть для дитини додатковим стресовим фактором і можуть підірвати її впевненість у собі;

утримуватися від вживання рідини протягом усього дня! Залежно від віку дітям необхідно вживати 4–8 чашок води щодня. Обмежувати вживання рідини слід лише перед сном;

навмисно бентежити дитину. Обговорення нічного нетримання сечі у дітей з їхніми однолітками або членами сім’ї може посилити тривогу та збентеження дитини та не є позитивною мотивацією;

порівнювати дітей. Усі діти різні та розвиваються в індивідуальному темпі. Вони не можуть контролювати швидкість дозрівання нервів у сечовому міхурі чи його розмір. Не слід наводити дитині приклад братів, сестер чи однолітків, оскільки це лише посилить стрес і знизить самооцінку;

очікувати на миттєві результати. Іноді все, що потрібно дитині, — це час та підтримка батьків. Немає швидких способів вирішити проблему нічного нетримання сечі. Будьте терплячі, добрі та співчутливі. Пам’ятайте, що нічне нетримання сечі не є чиєюсь провиною. Ваша дитина не лінива і робить це не спеціально. Крім того, нічний енурез значною мірою є спадковим.

При зменшенні маси тіла у дитини, печінні під час сечовипускання або помутнінні сечі, нетриманні сечі в денний час або підвищеній спразі слід негайно звернутися до лікаря. Ці симптоми можуть бути ознаками розвитку інших захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com