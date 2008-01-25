У новому проєкті клінічної настанови Національного інституту охорони здоров’я та досконалості медичної допомоги (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) надано рекомендацію застосовувати дапагліфлозин для лікування деяких пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН). Дапагліфлозин — це інгібітор натрій-глюкозного ко-транспортера-2 (Sodium-glucose co-transporter-2 — SGLT2), і це перший інгібітор SGLT2, рекомендований NICE як метод лікування хворих із ХХН.

За даними NICE, включення дапагліфлозину в поточну схему стандартного лікування значно зменшує ризик зниження функції нирок, прогресування ХХН до термінальної стадії або летального наслідку у зв’язку з декомпенсацією функції нирок або серцево-судинної системи.

Клінічні посібники NICE щодо лікування ХХН рекомендують інгібітори SGLT2 для людей з ХХН та цукровим діабетом II типу. У клінічних посібниках також зазначається, що проводилися дослідження з метою оцінки ефективності застосування інгібіторів SGLT2 у пацієнтів з ХХН, у яких не діагностовано цукровий діабет, проте на сьогодні немає достатньої кількості доказів ефективності препарату у таких хворих.

Мейндерт Бойзен (Meindert Boysen), заступник генерального директора та директор Центру оцінки медичних технологій NICE, зазначає: «Дапагліфлозин є багатообіцяючим препаратом для лікування пацієнтів з ХХН, оскільки він уповільнює процес прогресування захворювання. За рахунок запобігання прогресу ХХН препарат значно покращує якість життя хворих. Таким чином, включення дапагліфлозину в стандартну схему лікування дозволяє знизити ризик розвитку термінальної стадії ХХН».

За матеріалами www.europeanpharmaceuticalreview.com