За оцінками експертів, 28% жінок віком 15–44 років у США хоча б раз у житті застосовували таблетовані препарати для екстреної контрацепції. На сьогодні ефективність екстреної контрацепції висока, але не сягає 100%.

Таблетки для екстреної контрацепції найбільш ефективні, якщо їх приймати якомога раніше після статевого акту, в той же час Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) допускають застосування лікарських засобів екстреної контрацепції протягом 5 днів після незахищеного статевого акту. Тим не менш, ефективність деяких препаратів помітно знижується при застосуванні через 3 дні після статевого акту. Навіть при застосуванні лікарських засобів екстреної контрацепції вагітність все одно може настати, і ризик підвищується тим більше, чим більше часу минуло між прийомом препарату для посткоїтальної контрацепції та статевим актом.

Група дослідників з Університету Гонконгу (University of Hong Kong) встановила, що прийом таблетки для екстреної контрацепції з нестероїдним протизапальним препаратом підвищує ефективність посткоїтальної контрацепції.

Результати дослідження опубліковані в журналі «The Lancet».

У препаратах для посткоїтальної контрацепції зазвичай міститься гормон левоноргестрел або уліпристалу ацетат. Левоноргестрел відпускається без рецепта. За оцінками експертів Американської асоціації акушерів і гінекологів (American Association of Obstetricians and Gynaecologists — ACOG), левоноргестрел найбільш ефективний при прийомі протягом 3 днів після проникаючого статевого акту, але залишається помірно ефективним до 5 днів.

У США уліпристалу ацетат є рецептурним препаратом, але вважається більш ефективним засобом екстреної контрацепції, ніж левоноргестрел.

Експерти Американської асоціації акушерів та гінекологів рекомендують приймати уліпристалу ацетат протягом 5 днів після незахищеного статевого акту без зниження ефективності.

Потенційні побічні ефекти засобів екстреної контрацепції включають зміни менструального циклу, запаморочення, головний біль, нудоту та/або блювання, втому, болючість молочних залоз, біль у животі спазматичного характеру.

Реймонд Лі (Raymond Li), клінічний доцент кафедри акушерства та гінекології Університету Гонконгу, перший автор дослідження, і його команда провели дослідження у великій громадській службі сексуального та репродуктивного здоров’я в Гонконзі. До дослідження включили 836 жінок. Вони були поділені на 2 групи по 418 учасниць: учасниці 1-ї групи приймали левоноргестрел та піроксикам, 2-ї групи — левоноргестрел та плацебо. За період дослідження зареєстровано одну вагітність у групі жінок, які приймали піроксикам та левоноргестрел, порівняно з 7 вагітностями у групі жінок, які приймали плацебо та левоноргестрел.

Таким чином, ефективність комбінації піроксикаму та левоноргестрелу становила 95% порівняно із застосуванням комбінації левоноргестрелу та плацебо, ефективність якої становила 63%. Вчені також повідомили про відсутність суттєвих відмінностей у частоті розвитку побічних ефектів між двома групами учасниць.

Доктор Р. Лі пояснив, що нестероїдні протизапальні препарати пригнічують синтез простагландинів. Простагландини беруть участь у розвитку запалення, лихоманки, болю, а також у певних репродуктивних процесах, включаючи запліднення, овуляцію та родовий процес.

У той же час на сьогодні необхідні подальші дослідження для визначення механізмів синергічної дії нестероїдних протизапальних препаратів та засобів для екстреної контрацепції.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com