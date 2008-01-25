Нестероїдний протизапальний препарат сприяє підвищенню ефективності посткоїтальної контрацепції?
За оцінками експертів, 28% жінок віком 15–44 років у США хоча б раз у житті застосовували таблетовані препарати для екстреної контрацепції. На сьогодні ефективність екстреної контрацепції висока, але не сягає 100%.
Таблетки для екстреної контрацепції найбільш ефективні, якщо їх приймати якомога раніше після статевого акту, в той же час Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) допускають застосування лікарських засобів екстреної контрацепції протягом 5 днів після незахищеного статевого акту. Тим не менш, ефективність деяких препаратів помітно знижується при застосуванні через 3 дні після статевого акту. Навіть при застосуванні лікарських засобів екстреної контрацепції вагітність все одно може настати, і ризик підвищується тим більше, чим більше часу минуло між прийомом препарату для посткоїтальної контрацепції та статевим актом.
Група дослідників з Університету Гонконгу (University of Hong Kong) встановила, що прийом таблетки для екстреної контрацепції з нестероїдним протизапальним препаратом підвищує ефективність посткоїтальної контрацепції.
Результати дослідження опубліковані в журналі «The Lancet».
У препаратах для посткоїтальної контрацепції зазвичай міститься гормон левоноргестрел або уліпристалу ацетат. Левоноргестрел відпускається без рецепта. За оцінками експертів Американської асоціації акушерів і гінекологів (American Association of Obstetricians and Gynaecologists — ACOG), левоноргестрел найбільш ефективний при прийомі протягом 3 днів після проникаючого статевого акту, але залишається помірно ефективним до 5 днів.
У США уліпристалу ацетат є рецептурним препаратом, але вважається більш ефективним засобом екстреної контрацепції, ніж левоноргестрел.
Експерти Американської асоціації акушерів та гінекологів рекомендують приймати уліпристалу ацетат протягом 5 днів після незахищеного статевого акту без зниження ефективності.
Потенційні побічні ефекти засобів екстреної контрацепції включають зміни менструального циклу, запаморочення, головний біль, нудоту та/або блювання, втому, болючість молочних залоз, біль у животі спазматичного характеру.
Реймонд Лі (Raymond Li), клінічний доцент кафедри акушерства та гінекології Університету Гонконгу, перший автор дослідження, і його команда провели дослідження у великій громадській службі сексуального та репродуктивного здоров’я в Гонконзі. До дослідження включили 836 жінок. Вони були поділені на 2 групи по 418 учасниць: учасниці 1-ї групи приймали левоноргестрел та піроксикам, 2-ї групи — левоноргестрел та плацебо. За період дослідження зареєстровано одну вагітність у групі жінок, які приймали піроксикам та левоноргестрел, порівняно з 7 вагітностями у групі жінок, які приймали плацебо та левоноргестрел.
Таким чином, ефективність комбінації піроксикаму та левоноргестрелу становила 95% порівняно із застосуванням комбінації левоноргестрелу та плацебо, ефективність якої становила 63%. Вчені також повідомили про відсутність суттєвих відмінностей у частоті розвитку побічних ефектів між двома групами учасниць.
Доктор Р. Лі пояснив, що нестероїдні протизапальні препарати пригнічують синтез простагландинів. Простагландини беруть участь у розвитку запалення, лихоманки, болю, а також у певних репродуктивних процесах, включаючи запліднення, овуляцію та родовий процес.
У той же час на сьогодні необхідні подальші дослідження для визначення механізмів синергічної дії нестероїдних протизапальних препаратів та засобів для екстреної контрацепції.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024