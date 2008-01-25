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Новини медицини та фармаціїНестача сну — фактор ризику розвитку загострення ХОЗЛ?

Нестача сну — фактор ризику розвитку загострення ХОЗЛ?

Опубліковано  22.06.2022

У недавньому дослідженні показано, що нестача сну — фактор ризику розвитку загострень хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

Результати дослідження опубліковані в онлайн-журналі Sleep.

У дослідження було включено 1647 пацієнтів з діагнозом ХОЗЛ, які були курцями або на момент проведення дослідження, або в анамнезі. Дослідження проведено в межах дослідження SPIROMICS. SPIROMICS — це багатоцентрове дослідження, яке фінансується Національним інститутом серця, легень та крові (National Heart, Lung, and Blood Institute) та Фондом ХОЗЛ (COPD Foundation). У ньому оцінювали зв’язок між якістю та тривалістю сну хворих та ризиком розвитку загострень. Період спостереження становив 3 роки. Для оцінки сну учасників застосовувався Піттсбурзький індекс якості сну (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI).

Згідно з результатами дослідження у пацієнтів, які суб’єктивно оцінюють свій сон як неякісний/недостатній, ризик розвитку загострень ХОЗЛ був на 25–95% вищим, ніж у учасників, задоволених якістю та тривалістю свого сну.

При проведенні статистичного аналізу та корекції отриманих даних з урахуванням демографії, супутніх захворювань, тяжкості перебігу, прийнятих лікарських засобів показаний зв’язок між оцінкою PSQI та ризиком розвитку загострень ХОЗЛ.

Крім того, недостатня тривалість та погана якість сну ведуть до підвищеного ризику розвитку тяжких, що потребують стаціонарного лікування, загострень ХОЗЛ.

Провідний автор дослідження — Аарон Боуг (Aaron Baugh), доктор медичних наук, практикуючий пульмонолог та науковий співробітник Каліфорнійського університету, Сан-Франциско (University of California, San Francisco), пояснив, що у пацієнтів із вже діагностованим ХОЗЛ ризик розвитку загострень залежить від якості сну значно більшою мірою, ніж від їхнього статусу куріння в поточний момент. Він наголосив, що отримані в дослідженні дані актуальні для представників усіх рас та етнічних груп.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  22.06.2022

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