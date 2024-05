Згідно з дослідженням, результати якого знижують рівень тривоги з приводу побічних ефектів, пов’язаних з цією операцією, люди, яким видалили зуби мудрості, краще сприймають смак через десятиліття після операції.

Зуби мудрості — це третій і останній набір корінних зубів, які прорізуються з ясен, коли люди перебувають у пізньому підлітковому або ранньому дорослому віці. Коли зуби мудрості здорові та правильно розташовані у зубному ряду, вони виконують важливу роль в процесі пережовування їжі. Однак коли ці зуби тиснуть на сусідні чи повністю не виходять з ясен, їх необхідно видалити.

До сих пір у дослідженнях увага приділялася людям, які скаржилися на ослаблення смакового сприйняття після стоматологічної операції, повідомляє старший автор Річард Доті (Richard Doty), доктор філософії, директор Центру запаху і смаку Пенсильванського університету (Smell and Taste Center at the University of Pennsylvania) в Філадельфії. Однак вважається, що з часом ці симптоми минають, — додає він.

Щоб оцінити довгострокові наслідки операції, він і його колега, студент-стоматолог Дейн Кім (Dane Kim), спостерігали за більш ніж 1200 особами протягом 20 років.

Дослідники оцінили стан 891 особи, яким була проведена екстракція третього моляра, і 364 осіб, яким зуби мудрості не видаляли. Всіх попросили полоскати рот розчинами з різними смаками (солодкими, кислими, солоними або гіркими) та різною концентрацією смакових добавок.

Загалом показники смакового сприйняття були вищими в осіб, яким видалили зуби мудрості, ніж в осіб, що мали 32 зуби.

Сьогодні невідомо, чому це відбувається. Дослідники припускають, що пошкодження нерва смакових сосочків під час видалення корінних зубів підвищує чутливість всієї ротової порожнини. Інша гіпотеза: пошкодження нерва викликає певний тип оральної гіперчутливості.

Дослідження було частково підтримане Національним інститутом глухоти та інших комунікативних розладів (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders).

За матеріалами www.medscape.com/viewarticle/955085