Згідно з новими даними, мінімізація споживання простих цукрів сприяє зменшенню вираженості симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Повідомляється, що у людей, які вживали менше простих цукрів, спостерігалося значне зменшення кількості епізодів рефлюксу та суб’єктивних повідомлень про печію та симптоми рефлюксу порівняно з тими, хто включав до раціону більшу кількість простих цукрів.

Автор дослідження Хайді Дж. Сільвер (Heidi J. Silver), професор Медичної школи Університету Вандербільта (Vanderbilt University School of Medicine), зазначила, що відсутні наукові дані про будь-які продукти, яких часто рекомендується уникати при ГЕРХ. Існує думка, що жирна їжа може уповільнити спорожнення шлунка. Це свого роду концептуальне твердження, яке сприймається на віру, але раніше не перевірялося.

Зменшення вираженості симптомів ГЕРХ при зміні вуглеводного складу раціону

Щоб оцінити значення харчових вуглеводів, дослідники випадковим чином розподілили 98 пацієнтів з симптомами ГЕРХ в одну з 4 груп, учасники яких протягом 9 тиж дотримувалися раціону з різним співвідношенням загального вмісту вуглеводів і частки простих вуглеводів: високе/високе у контрольній групі та високе/низьке, низьке/високе та низьке/низьке у 3 групах дослідження. Загальна харчова цінність раціону була приблизно однаковою для всіх груп.

Було виявлено значний вплив дієти на 2 основних показники ГЕРХ: загальний час впливу кислоти на стравохід та загальну кількість епізодів рефлюксу за даними 24-годинного моніторингу амбулаторного рН. Найбільш виражений позитивний ефект від дієтотерапії відзначався у групі, дієта якої передбачала високий загальний вміст вуглеводів при невеликій кількості простих вуглеводів. Симптоми учасників оцінювали за допомогою опитувальника ГЕРХ та шкали оцінки симптомів ГЕРХ, включаючи частоту та інтенсивність печії, біль у горлі/грудній клітці та порушення сну.

Дієта як частина «Загальної програми при рефлюксі»

Х. Сільвер рекомендує клініцистам під час обговорення з пацієнтами немедикаментозного лікування ГЕРХ торкатися теми раціону та режиму харчування. Загалом у Клінічних рекомендаціях Американського коледжу гастроентерологів (American College of Gastroenterology’s) зазначені основні немедикаментозні рекомендації щодо лікування пацієнтів з ГЕРХ, зокрема: вживання менших обсягів їжі, відмова від їди перед сном, уникнення вертикального положення після прийому їжі та зменшення вживання будь-яких продуктів, що провокують загострення.

За матеріалами www.medscape.com