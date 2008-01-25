Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїНейтралізуючі антитіла широкого спектра як метод лікування пацієнтів із вірусом гепатиту С

Нейтралізуючі антитіла широкого спектра як метод лікування пацієнтів із вірусом гепатиту С

Опубліковано  03.02.2022

Вірус гепатиту С (ВГС) є генетично дуже варіабельним вірусом, що схильний до значних мутацій. Отже, ефективна вакцина має індукувати широкий спектр нейтралізуючих антитіл, які активні не тільки щодо одного штаму ВГС, але і якомога більшої кількості  генотипів, що циркулюють у світі. На сьогодні всі спроби розробити вакцину зазнали невдачі. Тому для продовження розробок вакцини проти ВГС потрібне розширення уявлень про механізми імунної відповіді. Отже, первісне питання дослідження полягало в наступному: які особливі властивості антитіл проти ВГС сприяють нейтралізації великої кількості штамів вірусу?

Дослідження

Тімм Вебер (Timm Weber) та Джуліан Поттхофф (Julian Potthoff) з Кельнської університетської лікарні (Cologne University Hospital) пояснили, що в рамках дослідження керувалися тими самими принципами, що й під час вивчення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Було вивчено дані великої групи пацієнтів. Метою дослідження стала ідентифікація «елітних нейтралізаторів» — осіб, чиї антитіла можуть нейтралізувати різні генотипи ВГС. Для виконання цієї роботи вчені Німецького центру досліджень інфекцій (German Center for Infection Research) об’єдналися з командою таких експертів у галузі досліджень ВГС, як Томас Пітшманн (Thomas Pietschmann) та Томас Крей (Thomas Krey).

Було досліджено групу з 435 пацієнтів з ВГС. Серед обстежених осіб до 5% продемонстрували виняткову активність імунної системи щодо нейтралізації ВГС. Команда виділила понад 300 видів антитіл із крові 4 «елітних нейтралізаторів». Деякі види виділених антитіл були здатні з особливою ефективністю нейтралізувати вірус гепатиту С. За допомогою структурного та мутаційного аналізу дослідники охарактеризували ці антитіла та змогли розпізнати, які амінокислотні послідовності впливають на здатність до нейтралізації. У лабораторії Каліфорнійського технологічного інституту (California Institute of Technology) у Пасадені було проведено структурно-біологічний аналіз та візуалізацію конкретних локусів зв’язування антитіл із вірусом.

Технологія машинного навчання як метод відбору найефективніших антитіл

Після проведення повного аналізу антитіл проти ВГС у дослідженнях настав наступний етап. Команда дослідників на чолі з Ніко Пфайффером (Nico Pfeiffer) у Тюбінгені розробила комп’ютерну програму. Ця програма проаналізувала амінокислотні послідовності високонейтралізуючих та слабонейтралізуючих антитіл до ВГС. Амінокислотна характеристика дозволяє з високою ймовірністю припускати, чи конкретне антитіло зможе ефективно нейтралізувати ВГС. Таким чином, можна синтезувати de novo антитіло проти ВГС з оптимальною ефективністю нейтралізації.

На наступному етапі вчені планують протестувати найбільш активні антитіла на тваринних моделях. У Німецькому центрі інфекційних досліджень також вивчають нові стратегії вакцинації проти ВГС. Результати дослідження було опубліковано в журналі «Immunity».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  03.02.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини