Неінвазивний скринінг колоректального раку чи колоноскопія?

Сьогодні існує два неінвазивні скринінгові тести, які використовують для ранньої діагностики колоректального раку: імунохімічний тест калу (The fecal immunochemical test — FIT) та багатоцільовий аналіз ДНК калу (multitarget stool DNA test — mt-sDNA).

У нещодавньому дослідженні було показано, що обидва ці тести за ефективністю ранньої діагностики колоректального раку не поступаються колоноскопії. Водночас продемонстровано, що проведення FIT є більш економічно ефективним, тобто пов’язане з меншими витратами.

У дослідженні було проаналізовано дані 117 519 осіб, які пройшли неінвазивний скринінг колоректального раку у 2019 р.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of the American College of Surgeons».

Співавтор дослідження доктор Паван Рао, резидент Allegheny Health Network у Пенсільванії (академічної медичної системи, що включає 15 лікарень), хірург загальної практики, пояснив, що на сьогодні тест mt-sDNA застосовується ширше. У той же час у дослідженні було показано, що більш економічно доступний FIT є не менш ефективним тестом для раннього неінвазивного виявлення колоректального раку. На думку доктора П. Рао, саме FIT слід рекомендувати пацієнтам, які відмовляються від колоноскопії, як метод скринінгу колоректального раку.

Результати дослідження було представлено на Науковому форумі Американського коледжу хірургів (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress) у 2022 р.

Колоректальний рак — третій за частотою виявлення вид онкопатології в усьому світі. Він є другою за частотою причиною смерті серед усіх видів раку. Регулярний скринінг колоректального раку необхідний для раннього виявлення захворювання, підвищення ефективності лікування пацієнтів із цією патологією та зниження ризику летального наслідку.

На сьогодні для скринінгу колоректального раку найчастіше використовують колоноскопію. За її допомогою можна також виявити поліпи чи інші аномалії товстої кишки. Також під час проведення процедури можна видалити поліпи — доброякісні розростання внутрішньої оболонки прямої чи товстої кишки, які потенційно можуть малігнізуватися.

У той же час у ряді випадків пацієнти надають перевагу проведенню неінвазивного скринінгу колоректального раку.

При розвитку раку відзначають зміни у ДНК пухлинних клітин, а також патерну експресії генів. Тест mt-sDNA виявляє змінену ДНК у клітинах епітелію товстої та прямої кишки, які щодня виділяються з випорожненнями. За допомогою імунохімічного тесту визначають наявність крові в калі. Для проведення цих двох тестів не потрібна спеціальна підготовка. У той час як перед проведенням колоноскопії потрібна підготовка кишечнику та дієтичні обмеження.

Доктор Пейтон Яу (Payton Yau), мікробіолог із Шотландського сільського коледжу (Scotland’s Rural College), Великобританія, пояснив, що кожен зі скринінгових методів має певні обмеження. Так, проведення тесту mt-sDNA потребує значних економічних витрат. У той же час FIT — економічно доступний і простий тест, але можливі хибнонегативні результати в тих випадках, коли пухлина не кровоточить.

Доктор Самір Гупта (Samir Gupta), гастроентеролог із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (University of California San Diego), також пояснив, що при проведенні тесту mt-sDNA ризик отримання хибнопозитивних результатів є вищий, ніж при проведенні FIT.

У разі отримання позитивного результату тесту FIT або mt-sDNA надалі потрібне проведення колоноскопії з біопсією для підтвердження наявності передракових або ракових тканин, а також визначення їх локалізації.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com