Недрібноклітинний рак легені: фокус на імунотерапію

Патрік М. Форде (Patrick M. Forde), співробітник Онкологічного центру Джонса Хопкінса Кіммела, Балтімор (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Baltimore) є керівником нещодавно проведеного дослідження. Він розповів, що у випробуванні було показано, що три цикли неоад’ювантної терапії ніволумабом у поєднанні з хіміотерапією покращують довгострокові клінічні результати у пацієнтів з операбельним недрібноклітинним раком легені стадії IB-IIIA порівняно з проведенням лише хіміотерапії. Під довгостроковими клінічними наслідками мають на увазі виживаність пацієнтів без метастазів або рецидивів раку та повне клінічне виліковування.

Результати дослідження було опубліковано онлайн у журналі «New England Journal of Medicine».

За оцінками експертів, у близько 25% пацієнтів діагноз недрібноклітинного раку легені встановлюють на ранніх стадіях, коли можливе проведення оперативного лікування. Однак навіть після хірургічного втручання ризик летального наслідку у цієї категорії пацієнтів становить 30–55%. При проведенні неоад’ювантної хіміотерапії частота 5-річного рецидивування недрібноклітинного раку легені знижується лише на 5–6% порівняно з оперативним лікуванням.

Ніволумаб у поєднанні з двокомпонентною хіміотерапією було схвалено в березні Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для лікування дорослих пацієнтів з операбельним недрібноклітинним раком легені на ранній стадії. Це перший препарат для неоад’ювантної терапії цієї групи пацієнтів, схвалений FDA.

У дослідженні ІІ фази показано, що неоад’ювантна терапія інгібітором контрольних точок ніволумабом у поєднанні з хіміотерапією знижує ризик метастазування, рецидиву раку та летального наслідку. Так, у пацієнтів з недрібноклітинним раком легені IIIA стадії 3-річна виживаність у цьому дослідженні становила 81,9%, а 3-річна виживаність без прогресування раку — 69,9%. Було показано, що ніволумаб зменшує мікрометастази та стимулює протипухлинну імунну відповідь. Результати цього дослідження було опубліковано у виданні «Journal of Thoracic Oncology».

CheckMate 816 — це відкрите дослідження ІІІ фази, у якому 358 пацієнтів було рандомізовано у 2 групи. Учасники 1-ї групи отримували двокомпонентну хіміотерапію та неоад’ювантну терапію ніволумабом (3 цикли по 360 мг кожні 3 тиж), пацієнти 2-ї групи — хіміотерапію. У 63,1% хворих у дослідженні була діагностована IIIA стадія недрібноклітинного раку легені.

Виявлено, що у пацієнтів 1-ї групи медіана виживаності без прогресування раку становила 31,6 міс у порівнянні з 20,8 міс у групі, яка отримувала тільки хіміотерапію. Крім того, було показано, що ризик смерті був нижчим у пацієнтів 1-ї групи. Частота повної відповіді (тобто зникнення всіх пухлинних уражень, як первинної пухлини, так і метастазів) у першій групі становила 24%, у 2-й — лише 2,2%.

Виражені побічні ефекти внаслідок терапії було зареєстровано у 33,5% пацієнтів 1-ї групи та 36,9% учасників, які отримували лише хіміотерапію (2-га група).

За матеріалами www.medscape.com