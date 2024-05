Недосипання може призвести до порушення зору?

У недавньому дослідженні на мишах, проведеному спільно дослідниками зі США та Китаю, продемонстровано, що недосипання може призвести до порушення регенерації рогівки та розвитку синдрому сухого ока.

Крім того, у дослідженні було показано, що застосування очних крапель, що містять препарати з антиоксидантною дією, може скоригувати негативні наслідки недосипання для органу зору.

Відомо, що нестача сну негативно впливає на організм. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), недосипання відзначають у понад 30% дорослого населення. Лікарі рекомендують дорослим спати не менше 7 год на добу. Крім того, значна кількість людей спить менше фізіологічної норми через різні порушення сну (апное уві сні, синдром неспокійних ніг, безсоння, нарколепсія). За даними Національних інститутів охорони здоров’я (National Institutes of Health), у близько 40 млн американців спостерігаються розлади сну.

Результати цього дослідження було опубліковано в журналі «Stem Cell Reports». У ньому оцінювали вплив нестачі сну на стан стовбурових клітин рогівки та слізну плівку, що покриває рогівку. Крім того, досліджували експресію генів у мишей після 2 днів, а потім — після 10 днів недостатнього сну.

Показано, що після 2 днів нестачі сну у мишей експресія 287 генів у клітинах рогівки була значно активізована, а 88 — знижена. Через 10 днів недостатнього сну було зазначено, що експресія 272 генів у клітинах рогівки була значною мірою активована, а 150 — знижена.

Під час подальшого спостереження за мишами в умовах нестачі сну протягом 2 міс було встановлено зниження прозорості рогівки, її шорсткість.

Таким чином, на початку періоду спостереження, при короткостроковому зменшенні тривалості сну у досліджуваних тварин, спостерігалася активація процесу регенерації рогівки. При тривалому порушенні сну у мишей цей процес порушувався, відзначався дефіцит стовбурових клітин та розвивалася патологія рогівки.

При застосуванні ж у досліджуваних тварин очних крапель, що містять лікарські засоби з антиоксидантною дією, спостерігалася регенерація рогівки.

Доктор Ховард Р. Краус (Howard R. Krauss), хірург-нейроофтальмолог та директор відділення нейроофтальмології Тихоокеанського інституту неврології в медичному центрі Провіденс-Сент-Джон у Санта-Моніці (Neuro-Ophthalmology for the Pacific Neuroscience Institute Santa Monica), Каліфорнія, не брав участі в дослідженні. Однак, на його думку, подібні механізми розвитку біохімічних та клітинних змін в умовах нестачі сну характерні і для людини. Він зазначає, що в цьому дослідженні зміни в рогівці частково можуть бути пов’язані не з порушенням сну у мишей, а зі стресовим фактором, за допомогою якого індукували порушення сну у тварин, що досліджувалися.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com