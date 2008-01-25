Небезпечні наслідки синуситу

У нещодавньому дослідженні встановлено, що синусит пов’язаний із підвищеним ризиком подальшого розвитку ревматичного захворювання (40%).

Результати опубліковані в журналі відкритого доступу «RMD Open».

Синусит — це запалення слизової оболонки навколоносових пазух.

Дослідники використали дані Рочестерського епідеміологічного проєкту (Rochester Epidemiology Project — REP), системи медичних записів, що включає більш ніж 500 тис. осіб, які проживали в штаті Міннесота, США.

У дослідженні проаналізовано дані 1729 пацієнтів дорослого віку, у яких вперше діагностовано системне аутоімунне ревматичне захворювання, зокрема ревматоїдний артрит, антифосфоліпідний синдром та синдром Шегрена, або васкуліт, наприклад гігантоклітинний артеріїт та ревматичну поліміалгію.

Кожен із цих пацієнтів був зіставлений із трьома учасниками (усього 5187 осіб) без ревматичних захворювань. Середній вік учасників становив 63 роки, 2/ 3 учасників були жінками.

Пацієнти з перенесеним синуситом були розподілені на 3 групи залежно від терміну між розвитком синуситу та встановленням діагнозу ревматичного захворювання: 1–5 років; 5–10 років; 10 та більше років.

Враховано фактори, що потенційно впливають, зокрема вік, індекс маси тіла (ІМТ) та статус куріння, при діагностиці ревматичного захворювання — стать, раса та етнічна приналежність.

Середній час, що минув між епізодом синуситу та діагностикою ревматичного захворювання, становив трохи більше 7,5 року, при цьому найчастішим діагнозом встановлено «ревматоїдний артрит» (688 випадків) та «ревматична поліміалгія» (610 випадків).

Наявність синуситу в анамнезі пов’язана з підвищенням на 40% ризику розвитку раніше не діагностованого ревматичного захворювання. Найбільш сильний зв’язок був виявлений між перенесеним синуситом та ризиком розвитку системних аутоімунних ревматичних захворювань, зокрема антифосфоліпідного синдрому (ризик підвищується у 7 разів) та синдрому Шегрена (ризик підвищується більш ніж у 2 рази).

Гострий синусит був пов’язаний із підвищеним на 18% ризиком серонегативного ревматоїдного артриту.

Ризик розвитку ревматичних захворювань був найвищим протягом 5–10 років після перенесеного синуситу.

Крім того, у результаті дослідження виявлено, що чим частіше у пацієнта були епізоди синуситу, тим більше був підвищений ризик розвитку ревматичного захворювання.

Це було обсерваційне дослідження дизайну «випадок — контроль», тому не можна зробити остаточних висновків про причинні фактори. Дослідники також пояснили, що не можна виключати зворотний причинно-наслідковий зв’язок, коли наявність ревматичних захворювань сама собою підвищує ризик розвитку синуситу. За оцінками дослідників, бактеріальні патогени, що викликають розвиток синуситу, можуть відігравати роль у патогенезі ревматичних захворювань. Дослідники додали, що синусит пов’язаний із патологічними змінами в артеріях, які можуть потенціювати патологічні ефекти запалення.

За матеріалами www.medicalxpress.com