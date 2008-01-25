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Новини медицини та фармаціїНавколишній шум та ризик розвитку інсульту: чи є зв'язок?

Навколишній шум та ризик розвитку інсульту: чи є зв'язок?

Опубліковано  10.10.2022

У нещодавньому дослідженні, яке включило мешканців острова Монреаль віком 45 років і старше, було показано, що підвищення рівня навколишнього (вуличного) шуму на 10 децибелів (дБА) обумовлює підвищення ризику розвитку інсульту на 6%.

Результати такого спостереження було опубліковано в журналі «Noise & Health».

Дослідження було проведено докторантом Ларисою Інес Янкоті (Larisa Inès Yankoty) під керівництвом професора Одрі Смаргіассі (Audrey Smargiassi) зі Школи громадської охорони здоров’я Університету Монреаля (University of Montreal’s School of Public Health).

До дослідження було включено 1,1 млн учасників. Дані про здоров’я цих осіб співставляли з рівнем шуму в районі їхнього проживання. Рівень шуму заміряли за допомогою 200 шумомірів, розташованих по всьому острову. Спостереження проводилося у період 2000–2014 рр.

Раніше було показано, що шумове забруднення пов’язане з підвищеним ризиком розвитку інфаркту міокарда. У цьому ж дослідженні продемонстровано зв’язок між підвищенням рівня навколишнього шуму та ризиком розвитку інсульту. При цьому ймовірність виникнення ішемічного інсульту підвищувалася більш значною мірою.

За досліджуваний період понад 25 000 учасників дослідження (2,5% населення острова Монреаль віком 45 років і більше) було госпіталізовано з діагнозом «інсульт». Виявлено понад 21 000 ішемічних та 4000 геморагічних інсультів. Тобто ішемічних інсультів було діагностовано приблизно в п’ять разів більше, ніж геморагічних.

Виявлено, що на острові Монреаль рівень навколишнього шуму є найвищим навколо доріг з інтенсивним рухом. У дослідженні було показано, що в осіб, які мешкають у районах великих доріг, відзначають вищий ризик розвитку інсульту.

У той же час О. Смаргіассі підкреслив, що в дослідженні показано асоціацію між ризиком розвитку інсульту та рівнем шуму, а не причинно-наслідковий зв’язок.

Отримані в дослідженні дані доповнюють відомості нещодавно опублікованого міжнародного звіту Інституту впливу на здоров’я (Health Effects Institute) щодо впливу на здоров’я забруднення повітря, пов’язаного з дорожнім рухом. О. Смаргіассі був одним з авторів цього звіту.

У дослідженнях було показано, що рівень навколишнього шуму вище 40 дБА вночі та 55 дБА вдень зумовлює розвиток втоми, стресу, розладів сну та емоційної сфери, а також серцево-судинних захворювань.

Хронічний вплив шуму 85–105 дБА підвищує ризик розвитку глухоти. За рівня шуму 105 дБА і вище ризик виникнення тиннітусу (шуму у вухах) та/або глухоти виникає навіть у разі гострої одноразової дії.

За матеріалами www.medicalxpress.com

 

Опубліковано  10.10.2022

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