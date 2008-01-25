Навіщо вживати дієтичні добавки з кальцієм під час вагітності?

У нещодавньому дослідженні встановлено, що низькі дози дієтичних добавок кальцію (500 мг на добу) можуть бути такими ж ефективними у профілактиці прееклампсії, як і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ; World Health Organization — WHO) високі дози дієтичних добавок цієї речовини (1500–2000 мг/добу).

За оцінками експертів, гіпертензивні розлади вагітних, зокрема прееклампсія, є причиною розвитку ускладнень у 2–8% вагітних та 45 000 материнських летальних наслідків щорічно. Ці розлади також пов’язані з підвищеним ризиком передчасних пологів, основною причиною летальних наслідків серед дітей у всьому світі. Так, реалізація ефективних стратегій щодо профілактики гіпертензивних розладів у вагітних та передчасних пологів має важливе значення для зниження ризику летальних наслідків як матерів, так і дітей.

Дієтичні добавки кальцію використовують для профілактики прееклампсії та передчасних пологів. Так, за оцінками експертів, вживання дієтичних добавок кальцію знижує ризик розвитку прееклампсії у вагітних у 2 рази, а ризик передчасних пологів — на 25%.

Важливо, що дієтичні добавки кальцію рекомендується використовувати через кілька годин після вживання дієтичних добавок заліза та фолієвої кислоти.

Це дослідження є першим, в якому оцінюється ефективність режиму з призначенням низьких доз порівняно з високими.

Дослідження проведено вченими із Гарвардської Школи громадської охорони здоров’я ім. Т.Х. Чана (Harvard T.H. Chan School of Public Health).

Дієтичні добавки кальцію сприяють зниженню артеріального тиску завдяки зниженню вивільнення паратиреоїдного гормону та внутрішньоклітинного кальцію, що зумовлює зниження скоротливості гладких м’язів судин. Через аналогічний механізм дієтичні добавки кальцію можуть також сприяти зниженню скоротливості гладких м’язів матки.

Старший автор Вафаї Фаузі (Wafaie Fawzi) — професор наук про народонаселення Річарда Солтонстолла (Richard Saltonstall) і професор харчування, епідеміології та глобальної охорони здоров’я, пояснив, що нинішня рекомендація вагітним вживати 1500 мг кальцію на добу є важкоздійсненною. Так, вагітні в більшості країн із середнім та низьким рівнем доходу не вживають дієтичних добавок кальцію в період вагітності.

Вчені провели 2 рандомізованих подвійних сліпих дослідження за участю 11 000 вагітних в Індії та 11 000 вагітних у Танзанії, щоб оцінити, чи є 500 мг кальцію на добу настільки ж ефективними, як 1500 мг, у зниженні ризику розвитку прееклампсії та передчасних пологів у терміні до 37-го тиж вагітності).

У всіх учасниць дослідження поточна вагітність була першою. Починаючи з 20-го тиж вагітності, вони використовували дієтичні добавки кальцію: 1-ша група вживала 3 таблетки кальцію по 500 мг на добу, 2-га група — 1 таблетку кальцію 500 мг і 2 таблетки плацебо. Стан здоров’я учасниць оцінювався під час щомісячних відвідувань клініки в період вагітності, пологів та через 6 тиж після пологів.

У дослідженні, проведеному в Індії, прееклампсія розвинулася у 3,6% учасниць, які вживали 1500 мг кальцію на добу, та у 3,0% вагітних, які вживали 500 мг кальцію на добу. У дослідженні, організованому в Танзанії, частота розвитку прееклампсії становила 3,0 і 2,7% відповідно.

Дані про ризик передчасних пологів були неоднозначними. У дослідженні, проведеному в Індії, частка передчасних пологів становила 12,8% серед жінок, які вживали 1500 мг кальцію на добу, і 11,4% серед учасниць, які вживали 500 мг кальцію на добу, що свідчить про схожий ефект обох доз. У дослідженні, організованому в Танзанії, частка передчасних пологів становила 9,7 і 10,4% відповідно.

Отже, при сукупному аналізі обох досліджень виявлено, що вплив дієтичних добавок у низьких дозах на ризик передчасних пологів істотно не відрізнявся порівняно з використанням високих доз.

Перший співавтор Крістофер Садфельд (Christopher Sudfeld), доцент кафедри глобальної охорони здоров’я та харчування, пояснив, що доза 500 мг може бути такою ж ефективною, як і доза 1500 мг для профілактики прееклампсії та передчасних пологів. При цьому він вважає, що прихильність до використання дози 500 мг буде вищою, ніж при вживанні дози 1500 мг, оскільки вагітним простіше дотримуватися рекомендацій при необхідності приймати 1 табл./добу, а також нижчі дози є більш економічно доступними. Крім того, вживання дієтичних добавок кальцію 1 р/добу легше поєднувати з дієтичними добавками заліза та фолієвої кислоти.

Вчені зазначили, що дослідження мало деякі обмеження. Відповідно до етичних принципів дослідженням не охоплена група плацебо. Крім того, учасницями були переважно молоді жінки з низьким ризиком розвитку хронічної артеріальної гіпертензії. Отже, на сьогодні незрозуміло, наскільки застосовні результати до інших груп вагітних. Також не досліджено користь одночасного використання дієтичних добавок кальцію з прийомом вітаміну D, ацетилсаліцилової кислоти або іншими методами профілактики прееклампсії.

Результати дослідження опубліковані в журналі «The New England Journal of Medicine».

За матеріалами www.nejm.org, www.medicalxpress.com