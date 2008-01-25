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Новини медицини та фармаціїНавіщо нам потрібен магній?

Навіщо нам потрібен магній?

Опубліковано  18.05.2022

Магній — це мінерал, який людський організм використовує в багатьох біохімічних реакціях — від синтезу ДНК до регуляції артеріального тиску.

У людському організмі магній депонується в кістках і за необхідності мобілізується через цикл мінералізації та демінералізації кісток. Щоб підтримувати безперебійну роботу біохімічних процесів у організмі людини, необхідно поповнювати запаси магнію.

Навіщо нам потрібен магній?

За словами Крісті Дін (Cristy Dean), дієтолога та власника компанії «Fettle and Bloom», магній важливий для забезпечення багатьох процесів в організмі, включаючи регулювання функцій м’язів і нервів, рівня глюкози в крові, артеріального тиску та побудови кісткової тканини, синтезу білків та ДНК. Магній впливає на гіпоталамус, що регулює гормони стресу. Оптимальний рівень магнію сприяє підвищенню толерантності до стресів.

В оглядовій статті в журналі «Nutrients» зазначається, що хронічний стрес і тривога призводять до виснаження депо магнію в організмі, а це означає, що організм гірше переносить стрес. Людський організм потрапляє в замкнене коло: через стрес вичерпуються запаси магнію, а потім у зв’язку зі зниженням рівня магнію організм не здатний нормально переносити стрес. У результаті розвиваються неадекватні реакції на стрес, що, своєю чергою, викликає ще більший стрес.

Інше дослідження, результати якого були опубліковані в журналі «Magnesium Research», показало, що дієтичні добавки з магнієм можуть бути ефективними при легкому занепокоєнні і тривозі, пов’язаній з передменструальним синдромом у жінок.

Магній також взаємодіє з гормоном сну мелатоніном та нейротрансмітером γ-аміномасляною кислотою, які відповідають за правильний та спокійний сон. У статті в журналі «Biological Trace Element Research» зазначено, що рівень магнію в організмі може впливати на тривалість сну, його якість, викликати денну сонливість і навіть хропіння.

Чи ефективні дієтичні добавки з магнієм?

За оцінками Міністерства сільського господарства США (The US Department of Agriculture), 48% американців не споживають достатньої кількості магнію і, можливо, потребують прийому дієтичних добавок на додаток до звичайного раціону харчування.

К. Дін рекомендує збільшити надходження магнію з їжею, перш ніж вживати дієтичні добавки. На її думку, найкращий спосіб забезпечити добову потребу в магнії є різноманітні продукти, такі як бобові, горіхи, насіння, цільнозернові, збагачені злаки та молочні продукти.

У людей, які зловживають алкоголем, нижчий рівень магнію, як і у тих, у кого відзначають супутні шлунково-кишкові захворювання, такі як хвороба Крона чи целіакія. Це пов’язано з порушенням функціонування слизової оболонки кишечнику, що призводить до порушення всмоктування поживних речовин. Окрім того, якщо у пацієнта діагностовано інсулінорезистентність або цукровий діабет ІІ типу, у нього може спостерігатися посилене виведення магнію з організму у зв’язку з прискореним сечовипусканням. Отже, при деяких захворюваннях і станах потреба в магнії може бути підвищена.

Також важливо розглядати питання додаткового вживання магнію під час вагітності. У вагітних підвищена потреба в магнії через процеси внутрішньоутробної побудови скелета та формування кісткової тканини дитини. Огляд Cochrane показав, що дієтичні добавки, які містять магній, можуть значно знизити ризик розвитку прееклампсії у вагітних.

Чи безпечні дієтичні добавки магнію?

Рекомендується не перевищувати дозу 400 мг на добу. При перевищенні цієї дози можуть виникнути такі небажані явища, як діарея, нудота та спазми в животі. Також важливо відзначити, що дієтичні добавки, що містять магній, можуть взаємодіяти з іншими препаратами, а деякі лікарські засоби вже містять велику кількість магнію (деякі антациди та проносні препарати), тому перед вживанням дієтичної добавки магнію необхідно проконсультуватися з лікарем.

За матеріалами www.livescience.com

Опубліковано  18.05.2022

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