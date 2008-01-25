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Новини медицини та фармаціїНаскільки важливо вимірювати артеріальний тиск удома?

Наскільки важливо вимірювати артеріальний тиск удома?

Опубліковано  10.10.2022

У нещодавньому дослідженні, проведеному дослідниками з медичного навчального центру Університету Мічигану (Michigan University’s medical learning center), було показано, що менше 50% пацієнтів з артеріальною гіпертензією регулярно вимірюють артеріальний тиск у домашніх умовах.

Такі результати було опубліковано в журналі «Jama Network».

У дослідженні використовували дані Національного опитування здорового старіння (National Poll on Healthy Aging), проведеного Мічиганським університетом.

Найчастіше діагноз артеріальної гіпертензії встановлюють людям віком 50–80 років. Водночас важливо розуміти, що ця патологія розвивається не лише в осіб похилого віку. Так, у США артеріальну гіпертензію діагностовано у кожного восьмого дорослого віком 20–40 років.

Чому ж важливим є самоконтроль артеріального тиску в домашніх умовах?

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) тільки у 24% дорослих пацієнтів з артеріальною гіпертензією вдається досягти цільового рівня артеріального тиску.

У той же час у разі підвищеного артеріального тиску зростає ризик розвитку інфаркту міокарда та/або інсульту.

До дослідження було включено дорослих пацієнтів віком 50–80 років з артеріальною гіпертензією, інсультом або інфарктом в анамнезі, ішемічною хворобою серця, застійною серцевою недостатністю, цукровим діабетом та хронічною хворобою нирок.

Було показано, що лише 48% учасників дослідження регулярно контролювали артеріальний тиск у домашніх умовах. При цьому лише 61,6% пацієнтів відзначили, що лікарі давали їм відповідну рекомендацію. Близько 75% учасників повідомили, що мають тонометр. Цікаво, що деякі з них зазначили, що вимірюють артеріальний тиск у домашніх умовах, проте не повідомляють отримані результати лікарю.

Доктор Анджалі Датта (Anjali Dutta), кардіолог Медичного центру Моррістауна в Атлантичній системі охорони здоров’я в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, не брала участі в цьому дослідженні, проте розповіла «Medical News» про цей огляд. Лікар А. Датта вважає, що багато пацієнтів не мають можливості вимірювати артеріальний тиск у домашніх умовах через щільний робочий графік або неможливість придбати тонометр.

Доктор Вікен Зейтджян (Vicken Zeitjian) — кардіолог, він також не брав участі в дослідженні. На його думку, пацієнти не вимірюють артеріальний тиск самостійно тому, що його підвищення здебільшого є безсимптомним.

Крім того, В. Зейтджян зазначив, що іноді лікарі не рекомендують пацієнтам контроль у домашніх умовах, якщо офісний рівень артеріального тиску був нормальним. Однак доктор В. Зейтджян наголосив на необхідності домашнього контролю, оскільки рівень артеріального тиску може значно коливатися протягом доби.

Також він наголосив на необхідності проходження профілактичних медоглядів молодими людьми для виявлення зміни артеріального тиску до розвитку хронічних захворювань серцево-судинної системи.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  10.10.2022

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