Наскільки важливим є сніданок для здоров'я дітей?

Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics) рекомендує дітям та підліткам снідати. За оцінками експертів, ранкове приймання їжі сприяє підтримці здорової маси тіла, поліпшенню пам’яті та підвищенню концентрації уваги.

У нещодавньому дослідженні, проведеному в Іспанії, було показано, що сніданок вдома сприяє покращенню психосоціального здоров’я дітей та підлітків.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Frontiers in Nutrition».

Психосоціальне здоров’я — це термін, що використовується для опису психоемоційного, соціального та фізичного благополуччя.

У новому дослідженні психосоціального здоров’я взяли участь 3772 дитини та підлітки з Іспанії.

Психосоціальне здоров’я учасників оцінювали за допомогою Опитувальника сильних сторін та труднощів (Strengths and Difficulties Questionnaire — SDQ) з 5 підшкалами:

емоційні проблеми;

проблеми з поведінкою;

гіперактивність/неуважність;

проблеми у взаєминах з однолітками;

просоціальна поведінка.

Вищий загальний бал свідчить про психосоціальні проблеми.

Також у дослідженні оцінювали такі харчові звички, як сніданок вдома/поза домом та вибір продуктів.

Хосе Франсіско Лопес-Хіль (José Francisco López-Gil), доктор філософії, науковий співробітник Університету Кастилія-Ла-Манча (University of Castilla-La Mancha) в Іспанії — провідний автор дослідження. Х.Ф. Лопес-Хіль пояснив, що зв’язок між пропуском сніданку та психосоціальними проблемами раніше описували в деяких наукових статтях. Однак у цьому дослідженні було додатково показано зв’язок між сніданком поза домом та підвищеним ризиком розвитку психосоціальних проблем.

Дослідники розділили учасників на 3 категорії залежно від того, чи отримували вони сніданок удома, поза домом чи пропускали ранковий прийом їжі.

Згідно з отриманими результатами, 98,9% учасників снідали, з них 95,8% — удома.

Було виявлено, що діти та підлітки, які пропускали сніданок або снідали поза домом, мали вищі бали за опитувальником SDQ. Таким чином, у них відзначали підвищений ризик розвитку психосоціальних проблем.

Х.Ф. Лопес-Хіль наголосив, що залежність ризику розвитку порушень психосоціального здоров’я від того, яку їжу вживали учасники на сніданок, була менш вираженою.

У той же час було показано, що відмова від вживання певних груп продуктів, таких як молочні продукти чи крупи, призводила до підвищеного ризику розвитку порушень психосоціального здоров’я.

Доктор Х.Ф. Лопес-Хіль наголосив, що на психосоціальне здоров’я учасників можуть впливати також інші чинники. Так, на його думку, для психосоціального здоров’я дітей важливим є те, що під час сніданку вдома вони спілкуються з батьками. Крім того, він зазначив, що під час сніданку поза домом діти та підлітки частіше вживали висококалорійну та жирну їжу. Х.Ф. Лопес-Хіль підкреслив необхідність подальших досліджень у цій галузі.

Доктор Джина Познер (Gina Posner), педіатр медичного центру MemorialCare Orange Coast у Фонтан-Веллі (Fountain Valley), зазначила, що сніданок — справді важливий прийом їжі. Вона розповіла, що раніше в дослідженнях було показано, що вживання молочних продуктів на сніданок сприяє зниженню рівня тривожності, а споживання їжі, багатої на харчові волокна, зумовлює зниження ризику розвитку депресії. Доктор Д. Познер рекомендує вживати на сніданок продукти з високим вмістом клітковини, такі як цільнозернові пластівці та хліб, горіхи, вівсянка, а також йогурт та фрукти.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com